Tráfego de veículos sofre interdição em trecho da Avenida Coronel Marcondes em frente à Secretaria Municipal de Saúde nesta quinta-feira

Circulação pelo sentido bairro–Centro será fechada a partir das 7h e se estenderá ao longo de todo o dia para a execução de obras em uma galeria de águas pluviais que passa pelo local. Trecho da Avenida Coronel José Soares Marcondes, na Vila Lessa, em Presidente Prudente (SP), vai estar interditado nesta quinta-feira (2), a partir das 7h, para obras em galeria de águas pluviais

Bárbara Munhoz/g1

O trecho da Avenida Coronel José Soares Marcondes entre as ruas São Sebastião e Emílio Mori, na Vila Lessa, em Presidente Prudente (SP), terá nesta quinta-feira (2) uma interdição parcial no tráfego de veículos somente no sentido bairro–Centro, em frente à Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Cooperação em Segurança Pública (Semob), a proibição da circulação pelo local valerá a partir das 7h e se estenderá ao longo de todo o dia para a execução de obras em uma galeria de águas pluviais que passa pelo trecho.

Para contornar a interdição, as orientações aos motoristas são acessar a Rua Júlio Prestes e, em seguida, retornar à Avenida Coronel José Soares Marcondes pela Rua Emílio Mori para seguir em direção ao Centro da cidade.

Trecho da Avenida Coronel José Soares Marcondes, na Vila Lessa, em Presidente Prudente (SP), vai estar interditado nesta quinta-feira (2), a partir das 7h, para obras em galeria de águas pluviais

Bárbara Munhoz/g1

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Mata