traffico:-i-grandi-inquinatori-sono-i-pendolari-e-in-poche-strade-si-concentra-fino-al-60%-degli-inquinanti

Le targhe alterne non danno risultati, mentre intervenire in modo ultra mirato per incentivare i veicoli elettrici tra chi usa l’auto per andare e tornare dal lavoro, ogni giorno, può veramente fare la differenza, magari con il sostegno di uno strumento ormai rodato: lo smart working. Lo sostiene una vasta ricerca, pubblicata su Nature Sustainability, condotta da Cnr-Isti e Sapienza Università di Roma nelle città di Firenze, Roma e Londra. Il team ha calcolato che basterebbe trasformare solo l’1% dei veicoli più inquinanti in elettrici, e la riduzione delle emissioni sarebbe pari a quella ottenuta convertendo in elettrico il 10% di veicoli scelti casualmente. Dunque una politica di incentivazione non dovrebbe rivolgersi a tutti indiscriminatamente, ma a chi possiede auto più vecchie e inquinanti, ma anche a chi ha i comportamenti più inquinanti: “Dal nostro lavoro emerge che chi si sposta in modo più prevedibile, come nel tragitto casa-lavoro, è responsabile di una maggiore fetta di emissioni di chi ha, invece, un comportamento di mobilità più erratico e imprevedibile”, spiega Luca Pappalardo ricercatore del Cnr-Isti e coordinatore dello studio. Stesso discorso se si applicasse lo smart working, o meglio l’home working, in maniera mirata ad evitare i viaggi sistematici casa-lavoro di una porzione della popolazione. Ad esempio tra chi non ha alternative alla macchina o deve viaggiare negli orari di maggior affluenza, contribuendo così a intasare le arterie cittadine.

Lo studio ha anche valutato fino a che punto la salute delle persone è più compromessa se abitano a ridosso di una strada trafficata. L’analisi ha evidenziato che in città come Roma e Firenze, ma anche a Londra, il 10% delle strade più inquinate può arrivare ad “ospitare” quasi il 60% delle emissioni veicolari di tutta la città, e, allo stesso modo, il 10% dei veicoli più inquinanti può arrivare ad essere responsabile per ben più della metà delle emissioni. In altre parole, l’analisi ha fornito “una evidenza scientifica di quanto sia importante compiere scelte informate”, commenta Mirco Nanni, ricercatore di Cnr-Isti che ha condotto lo studio e direttore del Kdd-Lab. “Misure come le cosiddette targhe alterne, ancora in voga fino a pochi anni fa, sono incredibilmente meno efficaci di politiche di riduzione delle emissioni che compiano invece scelte mirate, come i più recenti divieti alla circolazione dei veicoli particolarmente inquinanti, o eventuali incentivi all’elettrico, che dovrebbero, però, essere concepiti per chi inquina di più”. Ma più di tutti, questo tipo di ricerche può essere di aiuto ai decisori politici. “Nel concepire politiche di riduzione delle emissioni veicolari che siano veramente efficaci e riescano, così, ad avere un impatto positivo sulle nostre città, bisogna conoscere il fenomeno in modo approfondito”, ha aggiunto Matteo Böhm, dottorando della Sapienza e autore dello studio. “Solo con scelte informate, infatti, si può sapere ‘dove colpire’, e arrivare a ottenere il massimo risultato”. Un richiamo alle coscienze di tutti, non sole le amministrazioni: in fondo la maggior parte degli spostamenti in auto si compie, in Italia, per percorsi brevi e dunque ampiamente copribili in bicicletta. Secondo una recente indagine Ipsos, solo il 10% degli italiani usa la bici per andare al lavoro, e solo il 13% la usa come mezzo di trasporto principale sui tragitti brevi, entro 2 km. Sebbene l’88% pensa che la bicicletta sia importante per ridurre traffico e inquinamento, poi il 62% finisce per prendere l’auto (il 29% anche per tragitti entro 2 km). Eppure, uno sforzo in questo senso risulta particolarmente necessario oggi, anche alla luce di indagini che sottolineano la pericolosità del nostro stile di vita. Uno studio realizzato da 11 ricercatori dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e pubblicato su Science Direct ha reso noto che il rischio mortalità al 2050 è in aumento a Roma e Milano, rispettivamente dell’8% e del 6%. La causa? La nociva combinazione di temperature crescenti, dovute al cambiamento climatico, con la concentrazione di inquinanti atmosferici, come l’ozono e il PM10.

L’articolo Traffico: i grandi inquinatori sono i pendolari e in poche strade si concentra fino al 60% degli inquinanti proviene da The Map Report.