Malgré le réquisitoire de l’avocat général, l’ancien président du Louvre et l’ex-directeur scientifique de l’agence France Muséums restent poursuivis, le premier, pour « blanchiment et complicité d’escroquerie en bande organisée » et, le second, pour « facilitation de la justification mensongère », après des achats d’objets à la provenance douteuse par le Louvre Abu Dhabi.

