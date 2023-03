Traficante de drogas apontado como fornecedor de organização criminosa é preso em academia da Grande Natal

Cunhada do suspeito também foi detida por recrutar ‘laranjas’ que cediam contas bancárias para movimentação de dinheiro. Arma apreendida pela Polícia Civil na casa do suspeito

Um traficante de drogas de 39 anos, apontado como fornecedor de uma das maiores organizações criminosas do Rio Grande do Norte foi preso na tarde de quarta-feira (1), enquanto fazia musculação em uma academia de Parnamirim, na Grande Natal.

O homem foi detido durante uma operação deflagrada pela Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor) para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra ele.

Na residência do homem, os policiais encontraram uma pistola 9mm municiada, registrada em nome de uma parente que também responde processo criminal. O homem também recebeu voz de prisão em flagrante e teve um carro e uma motocicleta apreendidos.

Considerado um dos maiores fornecedores de drogas de uma organização criminosa do RN, o homem foi preso pela Polícia Militar do RN em fevereiro de 2018 com 150 kg de drogas e armas, mas foi liberado na audiência de custódia e permaneceu foragido por mais de dois anos.

Em outubro de 2020, policiais civis da Deicor, com apoio de policiais civis de Pernambuco, prenderam o homem novamente na cidade de Recife. Ele passou seis meses preso.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, foi comprovado o envolvimento do suspeito na distribuição de toneladas de drogas para alguns estados da federação, tais como Paraíba, Ceará, Pernambuco e entre outros.

Durante a operação, também foi cumprido um mandado de prisão temporária em desfavor da cunhada do homem. Segundo a Polícia Civil, a mulher de 33 anos era responsável por recrutar “laranjas” que cediam contas bancárias para que o suspeito movimentasse o dinheiro do tráfico de drogas.

