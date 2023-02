Traficante de drogas utilizava sistema de câmeras na Região Central de Aracaju, diz polícia

Segundo delegado, o suspeito acompanhava a movimentação policial em tempo real. Câmeras foram retiradas e equipamentos foram apreendidos

Um sistema de câmeras, instalado no Bairro Getúlio Vargas, Região Central de Aracaju, que estava sendo utilizado por um traficante de drogas, foi descoberto por policiais civis nessa terça-feira (31), de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe.

O delegado André Davi, responsável pela investigação, informou que o suspeito acompanhava a movimentação policial em tempo real.

“O suspeito já havia se antecipado, pois já tinha as imagens das câmeras e viu os policiais entrando na rua. Ele correu, e nós o seguimos. O local onde ele se escondia fica nos fundos de um ferro-velho”, disse.

O homem está foragido. “Quando ele correu, deixou o celular e vimos que na tela estavam sendo exibidas as imagens das câmeras de segurança. Quando fomos na rua, vimos as câmeras e a fiação, e identificamos o local com os equipamentos das câmeras”, detalhou o delegado.

As câmeras foram retiradas e apreendidas, juntamente com equipamentos de videomonitoramento que estavam instalados em uma casa da localidade.

