Traficante é preso enquanto vendia drogas para estudantes de medicina em Porto Velho

Flagrante aconteceu durante Operação Máximus, da Polícia Militar. Conforme o último balanço divulgado, mais de 700 pessoas já foram abordadas na capital durante a operação. Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Junto com ele a polícia encontrou três estudantes de medicina que estavam na boca de fumo para comprar entorpecentes, segundo a polícia. O caso aconteceu nesta semana no bairro Tucumanzal em Porto Velho.

De acordo com o boletim de ocorrência, o flagrante ocorreu durante a Operação Máximo da Polícia Militar (PM). Na patrulha os agentes viram um carro prata estacionado na frente de uma casa. Segundos depois viram um homem saindo da casa e entregando algo para pessoas que estavam no carro.

Porém, quando o homem viu a viatura da polícia tentou rapidamente entrar no carro, que por sua vez teria tentado arrancar pela via mesmo com a porta aberta, segundo os policiais.

Por causa dessa atitude suspeita os agentes decidiram abordar o grupo. Durante a abordagem um dos passageiros jogou um envelope pela janela do carro. Quando os policiais checaram, descobriram que eram 10 porções de maconha. Os agentes também entraram na residência. No local encontraram cocaína e apetrechos para comercialização de drogas.

Quando perguntados, os ocupantes do veículo confirmaram que estavam no local apenas para comprar drogas, mas não conseguiram por causa da chegada da polícia. Eles são estudantes de medicina.

Após o flagrante foi dada voz de prisão ao traficante e os compradores também foram encaminhados à Central de Flagrantes na condição de testemunhas.

Operação Máximo

A operação foi deflagrada neste mês. Os policiais militares fazem barreiras e pontos de bloqueio, com blitzes, em áreas consideradas de maior risco e alto índice de violência.

Segundo balanço divulgado pela Polícia Militar e Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), até a primeira quinzena do mês, mais de 800 veículos foram fiscalizados e cerca de 700 pessoas abordadas.

Vittorio Ferla