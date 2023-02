Traficante em liberdade condicional volta a ser preso durante operação policial em Rinópolis

Polícia Civil cumpriu mandado judicial de busca, nesta terça-feira (14), em residências no Jardim Canaã e na Cohab Mário Covas, e apreendeu porções de cocaína, crack e maconha. Homem, de 42 anos, foi preso nesta terça-feira (14), em Rinópolis (SP)

Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (14) um homem, de 42 anos, suspeito de tráfico de drogas, em Rinópolis (SP).

As investigações indicaram que o suspeito, que recentemente havia sido colocado em liberdade, dava continuidade à venda de entorpecentes e identificaram dois imóveis onde ele comercializava drogas.

Com isso, os policiais cumpriram o mandado judicial de busca nas residências previamente identificadas.

No Jardim Canaã, os policiais encontraram o suspeito e durante as buscas apreenderam um tablete de maconha, uma porção de cocaína, dinheiro e contas de energia e água de uma outra residência localizada na Cohab Mário Covas. Neste outro local, também recolheram cocaína, maconha e crack, já embalados na forma própria para o comércio, além de dinheiro e material para acondicionar as drogas.

O preso foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e será apresentado à Justiça em audiência de custódia.

Ainda segundo a Polícia Civil, ele já havia sido preso em outras duas oportunidades também por tráfico de drogas e antes do flagrante nesta terça-feira (14) encontrava-se em liberdade condicional.

No total, a operação, que contou com o envolvimento de policiais de Rinópolis e o apoio de outras unidades vinculadas à Delegacia Seccional de Tupã (SP), resultou na apreensão de R$ 315 em dinheiro e cerca de 300 gramas de drogas.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Mata