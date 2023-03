Traficantes são presos com 300 kg de maconha na BR-304, em Mossoró

Prisão aconteceu na noite de sexta-feira (10) em uma ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal. Segundo investigadores, homens transportavam entorpecentes do Norte do país para o estado. Operação apreendeu 300 kg de maconha em Mossoró, no Oeste potiguar

Três traficantes de drogas foram presos com cerca de 300 kg de maconha, durante uma operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil do Rio Grande do Norte na BR-304, em Mossoró, no Oeste potiguar, na noite de sexta-feira (10).

Segundo o delegado Erick Gomes, da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor) da Polícia Civil, os três homens presos são ligados a uma facção criminosa que atua dentro e fora de presídios potiguares.

Ainda segundo a Polícia Civil, o grupo vinha sendo investigado e os policiais já sabiam que a facção estava transportando drogas da região Norte do país para o Rio Grande do Norte.

Após os suspeitos entrarem no Rio Grande do Norte pela BR-304, as equipes da PRF fizeram a abordagem aos dois veículos, em Mossoró, e encontraram cerca de 304 kg de maconha, avaliadas em R$ 900 mil.

Segundo a PRF, a abordagem aconteceu na altura do Km 25 da rodovia federal. A droga estava em um veículo modelo Fiat/Linea, que era acompanhado por outro carro, modelo Chevrolet/Cruze.

Diante da confirmação do tráfico de drogas e associação para o tráfico, os três suspeitos foram encaminhados à sede da Deicor, em Natal, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante.

Ainda segundo a polícia, um dos presos já tinha sido detido em flagrante por tráfico de drogas em janeiro de 2023. Outro também respondia à Justiça pelo mesmo crime cometido há cinco anos.

Além das drogas, foram apreendidos os dois veículos e os aparelhos celulares dos presos.

De acordo com a polícia, a ação integrada ocorreu dentro da operação Albatroz do programa Guardiões das Fronteiras.

