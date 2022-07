Tragedia a Belluno: Bimbo di 2 anni muore al parco giochi. Quel che hanno scoperto con le analisi è tremendo

La nuova tragedia infantile si è consumata dopo un pomeriggio all’insegna della spensieratezza e dell’affetto. Il bambino di 2 anni aveva passato delle ore al parco giochi insieme al padre. Niente aveva lasciato presagire che qualcosa di tanto terribile sarebbe accaduto di lì a poco. La morte é avvenuta in ospedale ma il malore era già stato percepito in casa. Il padre non é riuscito ad evitare qualcosa di così doloroso. Vediamo i dettagli.

Un bambino di due anni é morto improvvisamente per cause ancora sconosciute e non chiarite. Di rientro da un pomeriggio di giochi in compagnia del suo papà, il piccolo ha sentito che qualcosa non andava. Un malore lo ha colpito proprio in casa. La famiglia vive a Longarone (Belluno). Il panico ha iniziato a sopraffare suo padre, che non é riuscito a capire cosa stesse succedendo. L’unica cosa saggia da fare era portare il proprio figlio in ospedale, ed é quello che é avvenuto. Impensabile passare da un pomeriggio di svago ad una tragedia del genere.

Padre e figlio, prima della tragedia, avevano trascorso del tempo insieme all’insegna del divertimento. Per l’esattezza, si trovavano nel parco Sydney, circondato dalle montagne di Belluno. Spensieratezza e divertimento erano le loro uniche preoccupazioni. Una volta arrivato in ospedale, il personale medico ha tentato di rianimarlo ma senza alcun risultato. É in corso un’autopsia richiesta dalla procura di Belluno, per cercare si definire le cause che hanno portato alla morte improvvisa del piccolo di 2 anni. I genitori e tutta la comunità vogliono assolutamente fare chiarezza sull’accaduto.

Il giudice ha chiesto alcuni esami in particolare per cercare di capire se la vittima avesse ingerito sostante particolari che ne avrebbero determinato la morte. Saranno infatti effettuati degli esami tossicologici e ulteriori esami specifici. Tutta la comunità di Belluno è incredula e sconcertata di fronte a tale perdita e tragedia. Tutti si stringono ideologicamente attorno ai genitori del piccolo, assolutamente devastati da un avvenimento così repentino e inaspettato. L’autopsia sarà sicuramente in grado di chiarire le cause effettive del decesso.

Dagli ultimi aggiornamenti é emerso che il bambino ha ingerito veleno per topi tramite un oggetto portato alla bocca proprio al parco. Il padre infatti, dopo averlo portato al pronto soccorso, ha continuato a ripensare a cosa suo figlio avesse fatto durante le ore trascorse insieme e gli si è accesa la scintilla. Ha ricordato di averlo visto prendere da terra qualcosa e portarlo alla bocca. Ecco che da qui tutto ha iniziato a prendere forma. Quel codice rosso all'ospedale però si é trasformato in una morte rapida ed immediata.

