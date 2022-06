tragedia-a-mirabilandia,-bimbo-di-4-anni-muore-per-un-gioco.-“e’-successo-davanti-a-tutti”

Una tragedia ha sconvolto uno dei parchi di divertimento più grandi d’Italia. Il Dramma è avvenuto a Mirabilandia dove un bimbo di 4 anni è morto davanti gli occhi di tutti. Inutili i soccorsi. Una vera e propria tragedia è avvenuta al parco divertimenti Mirabeach (spiaggia all’interno del parco più famoso d’Italia). Un bambino di quattro anni è morto, il piccolo è stato trovato riverso nella piscina, i bagnini sono intervenuti appena l’allarme è stato lanciato ma il bambino ha perso la vita durante il trasporto in ospedale.

Non si conosce ancora bene la dinamica dei fatti, ma il tutto si è svolto intorno alle 15.30 di oggi pomeriggio. Non è chiaro cosa sia accaduto ma appena scattato l’allarme i soccorsi si sono precipitati sul posto. A quanto pare il bimbo stava giocando tranquillamente nella piscina insieme ai suoi coetani, ma ancora non si sa come sia rimasto bloccato sott’acqua.

Tragedia a Mirabilandia, la morte davanti a tutti

Le condizioni del bambino, residente in provincia di Forlì – Cesena, sono apparse subito molto gravi anche se in pochi minuti sono arrivate sia l’ambulanza che l’eliambulanza. Al momento il parco acquatico Mirabilandia ha rilasciato delle dichiarazioni tramite l’ufficio stampa, ma sono ancora poche. Ad intervenire prontamente è stato sia il bagnino della piscina che il medico del presidio sanitario. Il piccolo è morto nonostante la corsa in ospedale, al parco di Ravenna sono in atto tutte le indagini e i rilievi del caso.

Una tragedia, quella avvenuta a Mirabilandia, che si è consumata di fronte agli occhi di tutti ma soprattutto delle altre famiglie che in queste prime giornate estive portano i loro piccoli al parco per passare un pomeriggio di pura spensieratezza. Purtroppo nessuno si è accorto in tempo del piccolo per prestargli tempestivo soccorso. Anche i genitori non si sarebbero accorti di nulla

