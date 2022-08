Tragedia a Napoli: muore dopo il parto la moglie del famosissimo attore. Città sotto choc

La tragedia che è accaduta pochi giorni fa in Campania è impensabile nel 2022. Morire di parto è l’ultima cosa che una donna della nostra epoca possa aspettarsi. Eppure è quello che è successo a Vincenza Donzelli, giovane donna di 43 anni. Il suo compagno ed i suoi figli l’hanno persa troppo presto. L’uomo ha dichiarato “i nostri figli cresceranno con tutti i tuoi valori, è una promessa”. Vediamo i dettagli di questo episodio che ha scosso l’intera città di Napoli.

Rispetto ad una simile tragedia, la procura di Napoli ha aperto le indagini. Vincenza Donzelli è fondatrice della Galleria Borbonica di Napoli. La città ha perso una valida operatrice culturale. Il parto era avvenuto in una clinica privata, nella prima settimana di agosto. Subito dopo il parto, iniziano a sorgere i primi problemi. Un’emorragia si manifesta negli attimi successivi. A quel punto, il trasferimento in ospedale era inevitabile. Parliamo in questo caso del Cardarelli, nota struttura pubblica di Napoli. Anche per il compagno, Andrea Cannavale, sono stati momenti terribili.

Giunta in ospedale, Vincenza Donzelli è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione, in terapia intensiva. L’unica notizia positiva riguarda il piccolo che la donna aveva in grembo. Infatti, si trova attualmente in un altra struttura sanitaria ed è chiaramente tenuto d’occhio costantemente anche dai familiari. Ma come è stata possibile una tragedia simile? Il compagno e la famiglia di Vincenza hanno deciso di sporgere immediatamente denuncia alla questura di Napoli. Bisogna verificare se si è trattato di malasanità o di cause naturali. Inoltre, se si dovesse trattare della seconda ipotesi, i familiari vogliono comunque vederci chiaro e avere i maggiori dettagli possibili.

La salma di Vincenza dovrà, quindi, necessariamente essere sottoposta ad una autopsia per verificare le cause del decesso. Parliamo di una donna socialmente e culturalmente impegnata per la sua città. È fondatrice della Galleria Borbonica e di una fondazione sita a Palazzo Serra di Cassano. Amatissima nel quartiere di Chiaia, dove ha agito maggiormente. La città di Napoli le è altamente riconoscente ed il suo lutto è una tragedia per tutti. Il compagno Andrea è, senza dubbio, la parte maggiormente lesa. Anch’egli è molto conosciuto in quanto produttore cinematografico e figlio dell’attore Enzo Cannavale.

Su instagram, il compagno di Vincenza le ha dedicato un post. “Buon viaggio amore mio bello” ha scritto all’inizio. Le ha dedicato poi meravigliose parole di amore e di stima, ringraziandola per la persona che è. “Mi hai fatto vivere il sogno più bello della mia vita”, aggiunge. Ha dichiarato, inoltre, che l’amore che prova per lei sarà eterno e che il loro figlio crescerà con la sua stessa purezza. Una tragedia simile è una grande perdita, da tutti i punti di vista. Ci auguriamo che la procura di Napoli possa svelare le cause del decesso. Seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

Tragedia a Napoli: muore dopo il parto la moglie del famosissimo attore. Città sotto choc scritto su Più Donna da Imma Bartolo.