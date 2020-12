Tragedia a Natale per Romina Power: “E’ morto, lui era il mio vero amore”. La confessione choc: “Lui è un famoso”. Fan sotto choc

Un periodo doloroso, quello vissuto da Romina Power, su Instagram arriva il toccante messaggio d’addio per un nuovo lutto, e il suo saluto che ha commosso i follower. Quello che fa Romina di Instagram è un uso intenso, vero e in cui mette tutto se stessa, ed è per tale ragione che la nota artista, amatissima, gode di un grande seguito. Spesso, la Power utilizza i social per lanciare appelli e alimentare la speranza riguardo la sua povera figlia scomparsa, Ylenia. In altre occasioni, visto il tragico evento, è un modo per onorare la memoria e salutare le persone amate.. Anche di recente, Instagram è il “diario” impiegato da Romina per condividere la notizia e l’animo inerente ad un lutto che l’ha toccata da vicino. A tal riguardo, Romina Power scrive: “Lui era il mio vero amore”.

LUTTO PER LA POWER, L’ARTISTA NE SCRIVE SU INSTAGRAM: “HA LASCIATO IL SUO CORPO”

Ancora un dispiacere per l’amata e apprezzata cantante americana Romina Power, per quello che per lei risulta essere un periodo segnato dal dolore, che nonostante tutto non inficia l’animo e la bellezza di una mamma, alle prese costantemente con la speranza e il dolore della scomparsa della figlia Ylenia. Su Instagram, Romina Power saluta Ram Dass, un famoso guru di 88 anni, come si legge nel messaggio che accompagna la foto caricata sui social, scomparso di recente e che la Power omaggia con un suo scritto. L’artista condivide, come detto, la notizia e il dolore con il nutrito pubblico dei suoi fan, spiegando di aver conosciuto l’uomo scomparso alle Hawaii, durante un ritiro spirituale a cui aveva preso parte alcuni anni or sono. “Lui era amore”, scrive Romina, con parole pregne di dolcezza e delicatezza a cui i follower sono abituati.

ROMINA, TRA BUDDISMO E MEDITAZIONE: IL RUOLO DELLA SPIRITUALITÀ

Probabilmente, non tutti gli appassionati di Romina Power hanno contezza del suo rapporto con la spiritualità, e potrebbero dunque restare sorpresi dal leggere la parola “reincarnazione“, o del ritiro spirituale. Come sottolineato da Tv Sorrisi e Canzoni, nel corso di un’intervista di qualche anno fa rilasciata proprio da Romina, in occasione del suo romanzo “Karma Express”, edito Mondadori, è la stessa artista americana a spiegare il suo rapporto con il buddismo. In tale intervista infatti viene fuori il lato più spirituale di Romina Power, che racconta ad esempio della meditazione.

La Power spiega che tale pratica è utile per sgombrare la mente dalle cose inutili, e permette di far spazio a pensieri e intuizioni. Inoltre, svela di frequentare un centro buddista che “mi ha sostenuto molto soprattutto dopo che è morta mia madre”. Nel corso della medesima intervista, rispondendo ad una precisa domanda, Romina aggiunge che il buddismo le ha permesso anche di tornare a cantare insieme ad Al Bano, nonostante e in seguito ai trascorsi personali. “Mi ha aiutato a pormi in maniera diversa”, racconta Romina in quell’occasione. È possibile dunque che il rapporto con la religione e la spiritualità abbia permesso a Romina Power di superare i diversi momenti complessi e dolorosi che la vita le ha posto davanti. Il suddetto messaggio d’addio su Instagram, oltre ad essere un toccante commiato, in qualche modo ne è la prova.

E’ morto anche Ermanno Ferri, l’imprenditore che l’ha scelta come testimonial negli anni’80

Di recente, oltre a quest’ultimo, Romina Power ha subito due lutti molto importanti: il primo è quello della suocera, donna che l’aveva adottata come una figlia e a cui voleva un bene dell’anima; il secondo è quello della sorella Taryn, scomparsa lo scorso 20 giugno. Un lutto difficile da assorbire, poiché la sorella rappresentava un’ancora alla quale appoggiarsi, l’ultima in grado di comprendere le difficoltà passate in infanzia, l’unica con la quale condividere tutto ciò che le passava per la testa.

Nei giorni scorsi un altro pezzo della vita di Romina se n’è andato. Il 13 dicembre se n’è andato l’imprenditore Ermanno Ferri, fondatore della Febal in grado di portare la Scavolini e la Berloni ai vertici nazionali di vendita. Fu proprio Ferri a scegliere Romina Power come testimonial tra gli anni ’80 e ’90, dandole la possibilità di accrescere la sua già sconfinata popolarità e dandole fiducia. Anche per lui la Power ha fatto un bellissimo post di cordoglio.

