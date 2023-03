Un triste episodio si è verificato in una scuola media in provincia di Genova, dove una studentessa di dodici anni è caduta dalla finestra della scuola ed è ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

L’articolo Tragedia a scuola, alunna giù dalla finestra dopo un litigio con un compagno e il rimprovero dell’insegnante sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.

Vittorio Rienzo