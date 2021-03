Tragedia a Un Posto al Sole, Ecco cosa accadrà a Filippo

La vita di Filippo di Un posto al Sole è appesa a un filo. Dopo le continue emicranie e lo svenimento, il personaggio interpretato da Michelangelo Tommaso ha deciso di rivolgersi a uno specialista. Il dottore è già conosciuto per essere il relatore di tesi di Rossella. Mentre la giovane con Igor Volpicelli sta per raggiungere uno dei traguardi più importanti della sua vita, per Filippo invece arrivano terribili notizie. Dietro quel fastidio al quale in un primo momento non aveva dato molta importanza, si celava una terribile malattia che lo porterà a dover scegliere velocemente come comportarsi.

Una astuta scelta di trama quella degli autori di Un Posto al Sole. Filippo è stato molto tempo al centro della storia a causa della sua relazione combattuta con Serena. Solo da poco i due hanno risolto i loro problemi di coppia: le incomprensioni, la relazione di lei con Leonardo, il rapimento di lui, la scoperta di un secondo figlio in arrivo. Insomma, tantissime dinamiche per il personaggio e adesso viene il momento di farsi un po’ da parte. Quale scusa migliore e più simile alla realtà della vita quotidiana quella della malattia del secolo, che ancor più colpisce in sud Italia?

Del resto la vita è fatta di alti e bassi e dopo un momento di profonda gioia c’è un momento di dolore, e viceversa. Intanto i fans di Un Posto al Sole sono molto legati a Filippo e la scoperta della malattia ha causato ansia e paura per il personaggio tanto amato e seguito. Lo abbiamo visto crescere e affrontare il rapporto con un padre così severo. Proprio in occasione della scoperta del male che potrebbe porre fine alla sua vita, vedremo un momento molto tenero con Ferri, che si dichiarerà anche disponibile ad aiutare Serena in qualsiasi momento mettendo da parte ogni incomprensione.

La malattia unisce, ma divide i telespettatori di Un Posto al Sole. Non tutti sono d’accordo con questa scelta e molti vorrebbero Filippo al sicuro tra le braccia della sua amata, in attesa di una nuova vita. Ecco alcuni dei commenti: “Basta tragedie per favore. Ne abbiamo già tutti i giorni nella vita in questo particolare momento, fateci rilassare e non stare in tensione grazie”; “Non dico che accetto questa situazione, ma secondo voi la vita non è anche questa? Un susseguirsi di gioie e dolori, di nascite e morte, di malattie e recuperi”; “E’ solo trama, per far uscire un po’ di scena lui e Serena a cui è stato dato spazio per mesi e mesi”.

Filippo e Serena decideranno di lasciare Napoli alla volta di Milano, dove si recheranno in un centro specializzato per un nuovo consulto medico. Per il momento, Irene rimarrà a palazzo Palladini con Giulia Poggi. Successivamente vedremo come si evolverà la situazione e soprattutto la malattia di uno dei personaggi più amati di Un Posto al Sole. Intanto Roberto Ferri resta a occuparsi della sua azienda, dove ha assunto Franco in qualità di addetto alla sicurezza. L’obiettivo è quello di scoprire chi sta sabotando i Flegrei, coglierlo sul fatto ed “eliminarlo”. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Tragedia a Un Posto al Sole, Ecco cosa accadrà a Filippo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.