Tragedia a Un Posto al Sole, L’addio del personaggio più amato: “Verrà trovato il mio cadavere”. Fan sotto choc

Ilenia Lazzarin, storica protagonista della soap di Rai 3 ha annunciato l’uscita di scena del suo personaggio, Viola, con un post su Facebook che ha davvero spaventato tutti i suoi fan. “ADDIO PER SEMPRE VIOLA”. Nel post sui social Ilenia ha annunciato: “Addio per sempre Viola” e ha così spiegato che “ho ricevuto la chiamata dagli autori che mi hanno comunicato che a breve verrà ritrovato il cadavere di Viola esanime e martoriato in fondo ad un fiume. Decomposto.”

Così ha detto addio ai suoi affezionati telespettatori: “Quindi dopo 20 anni di lunga serialità , non mi sarà data la possibilità di girare nemmeno la mia morte in pace. […] Mi dispiace solo dovervelo comunicare proprio oggi, attraverso un post.” Insomma una notizia che ha sconvolto i fan inizialmente salvo poi spiegare: “Non preoccupatevi è solo uno scherzo”. Insomma nessuna morte prematura per Viola. Ma se lei resterà nella soap una collega sarebbe in procinto davvero di andare via.

I cambiamenti nello staff di Un Posto al Sole hanno destabilizzato i fans, affezionati ai loro personaggi e demoralizzati dal loro abbandono. Sono tantissimi anni che la soap napoletana va in onda su Rai 3 ed è logico che i telespettatori si siano legati particolarmente ai volti che li hanno accompagnati per tanto tempo. Adesso ad abbandonare il palazzo Palladini sarà Claudia Ruffo, interprete di Angela, che ha ufficialmente accettato il nuovo lavoro a Venezia. E’ ancora in dubbio se Franco e Bianca la seguiranno o rimarranno a Napoli, dove lui è alle prese con dei problemi sul cantiere di Roberto Ferri.

L’uscita di Angela è solo temporanea ma tutti questi cambiamenti nello staff hanno ovviamente comportato dei pettegolezzi sui motivi per il quale così tanti personaggi stanno abbandonando la soap. Uno di quelli più convincenti sarebbe una crisi economica che sta affrontando la Fremantle, società che produce Un Posto al Sole. Si vocifera infatti che non ci siano i soldi per pagare gli attori più famosi e importanti e per rinnovare i contratti. Sull’argomento ha deciso di intervenire Fabio Sabbioni, produttore creativo dell’azienda, che ha rilasciato una intervista a Today per tranquillizzare i telespettatori.

Sabbioni ha dichiarato che Un Posto al Sole non soffre assolutamente di problemi economici, anzi la fiction starebbe attraversando un periodo davvero florido. La puntata del 13 gennaio, ad esempio, ha raggiunto il record storico di ascolti con uno share del 7,2%. I cambiamenti del cast sarebbero solo temporanei e il fatto che più di un personaggio di vecchia data si stia allontanando dalla fiction è solo una coincidenza. Del resto, non è la prima volta che i volti di Upas chiedono una pausa o si assentano anche per scopi narrativi. Per Angela e Guido è successo più di una volta.

„“Maria Maurigi (Alex) ha chiesto una pausa; stessa situazione per Claudia Ruffo (Angela) che comunque tornerà: nel suo caso avevamo bisogno anche noi di staccare un attimo per lasciare spazio ad altre storie che stanno nascendo. Lo spazio narrativo ha dei confini, per cui non può contenere tutti i protagonisti nello stesso tempo. C’è una sorta di turnazione che impone qualche pausa”. Non solo, alcuni personaggi di Un Posto al Sole chiedono una pausa anche quando sono impegnati con altri lavori. La Ruffo, ad esempio, ha ottenuto un ruolo in Mina Settembre.

Nella soap Rai l’attrice interpreta Lucia, una donna incinta aiutata dalla protagonista a non perdere la sua casa. Ma l’allontanamento del personaggio da Un posto al Sole sarebbe solo temporaneo e servirebbe a ravvivare il suo percorso: “L’uscita, tra l’altro, crea anche la possibilità di costruire una storia forte nel rientro: piuttosto che far ‘vivacchiare’ per mesi un protagonista, si preferisce farlo uscire per poi permettergli di rientrare con una motivazione forte che catturi l’interesse di tutti”. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Tragedia a Un Posto al Sole, L’addio del personaggio più amato: “Verrà trovato il mio cadavere”. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.