Tragedia a Uomini e Donne, il gioco finisce male, non potrà più avere figli. Fan sconvolti, Mediaset sotto accusa

Sta facendo molto discutere uno dei servizi de Le Iene andato in onda il 19 marzo 2021. Si tratta di quello di Aurora Ramazzotti, neo arrivata nel cast degli inviati, che ha toccato uno dei temi più delicati di sempre: la fertilità maschile. Partendo da una ricerca svolta in America, la figlia d’arte ha riunito diversi personaggi dello spettacolo per far “controllare” la propria fertilità. Tuttavia, uno di questi è risultato infertile. Di chi stiamo parlando? Di un ex volto di Uomini e Donne.

Uomini e Donne: il servizio di Aurora Ramazzotti

Nel corso dell’ultima diretta de Le Iene è stato trasmesso il servizio di Aurora Ramazzotti la quale ha riunito alcuni vip per sottoporsi allo spermiogramma. Per chi non lo sapesse quest’ultimo è un esame che valuta la quantità, la dimensione e la motilità degli spermatozoi. Insomma, un quadro preciso per capire se un paziente è fertile o meno. Tutto è partito dalla ricerca di una nota rivista americana che spiegava come i ragazzi di oggi sono meno fertili dei ragazzi degli anni 80. In virtù di ciò, diversi personaggi dello spettacolo hanno deciso di aderire all’esperimento della figlia d’arte compresi alcuni volti noti di Uomini e Donne.

Tutti i vip che hanno partecipato

Nel servizio andato in onda a Le Iene, i telespettatori hanno visto molti volti noti. Alcuni reduci da reality come Denis Dosio e Angelo Sanzio che hanno partecipato al Grande Fratello; altri che arrivano dai programmi di Maria De Filippi: Claudio Sona (ex tronista di Uomini e Donne), Mariano Catanzaro e Gianluca Tornese (ex corteggiatori di Uomini e Donne, ex single di Temptation Island ed ex concorrenti de La Pupa e il Secchione) e Lucas Peracchi (ex tronista di Uomini e Donne). Inoltre, anche il fidanzato di Lory Del Santo, Marco Cucolo, ha partecipato all’esperimento.

L’ex corteggiatore Gianluca Tornese risulta inferitle

Dopo aver effettuato la procedura, la quale viene effettuata in una stanza privata, i personaggi dello spettacolo hanno atteso i risultati. Tuttavia, se la maggior parte ha passato l’esame senza troppi problemi (eccetto qualcuno che aveva spermatozoi poco motili e chi ne aveva un po’ grandi di dimensione), uno di questi è risultato infertile. Stiamo parlando dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Gianluca Tornese che, una volta appreso la notizia dal medico, è scoppiato in lacrime:

“Mi è caduto il mondo addosso”. Sta di fatto che il ragazzo dovrà ripetere l’esame tra tre mesi in quanto la mancanza degli spermatozoi potrebbe essere dovuta anche a qualche fattore esterno. Ad ogni modo, il medico ha tranquillizzato il napoletano conosciuto al pubblico di Uomini e Donne nella passata stagione, che, comunque sia, ha voluto condividere questa esperienza per sensibilizzare la gente su questo argomento sempre molto delicato, anche se in molti hanno accusato Mediaset di aver approfittato di un momento molto duro per una persona per fare ascolti. Che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

