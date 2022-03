tragedia-a-uomini-e-donne,-la-morte-improvvisa-e-l’infarto-del-famoso-cavaliere.-fan-sotto-choc

Costabile, l’ex corteggiatore di Gemma ad Uomini e Donne ha avuto un infarto: due operazioni, come sta ora. Non sono stati mesi facili per Costabile, l’ex cavaliere over che in questi mesi ha dovuto sottoporsi a due operazioni a seguito di un infarto e che ha dovuto far fronte alla morte della sorella

Costabile: due interventi dopo un infarto per l’ex di Uomini e Donne

Costabile, l’ex cavaliere che tanti ricorderanno per aver corteggiato Gemma Galgani, ha avuto un infarto. A raccontarlo è stato lui stesso a posteriori in una lunga intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine.

Costabile, dopo il lutto l’infarto: i mesi difficile dell’ex cavaliere

L’ultimo atto della storia a Uomini e Donne tra Gemma Galgani e Costabile risale a ben 4 mesi fa, quando fu proprio la Galgani a “scaricare” il suo corteggiatore e cavaliere. Alla parola “fine” però arrivo poi una sorta di sentimento di rimorso da parte della Galgani che in puntata aveva detto di nutrire nostalgia per alcune attenzioni dell’ex di Uomini e Donne. Uscito di scena, Costabile è ritornato alla sua vita lontano dai riflettori del dating di Maria De Filippi ma c’è di più e di spiacevole. Sono stati infatti mesi molto difficili per Costabile che ha dovuto sopportare il dolore per la morte della sorella e un serio problema di salute.

Costabile dopo Uomini e Donne: “Mi hanno messo 4 bypass”

Come lo stesso Costabile racconta a Uomini e Donne Magazine infatti, sono stati mesi delicati e segnati dalle difficoltà. L’ex cavaliere di Canale5 ha raccontato di aver perso la sorella, morta per circostanze che non sono state rese note. Un problema dopo il quale ne è subentrato un secondo, di salute. C

Costabile ha infatti raccontato di aver accusato un problema alle coronarie che ha avuto come conseguenza un infarto per il quale è stato immediatamente ricoverato. “Mi hanno messo 4 bypass“, ha raccontato Costabile che ha dovuto successivamente sottoporsi a 2 operazioni. Nessun messaggio da parte di Gemma in questi mesi che non sarebbe stata tempestivamente informata dei problemi vissuti dall’ex corteggiatore.

