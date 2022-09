Tragedia a Uomini e Donne, muore a 35 anni il giovanissimo cavaliere. “Si è tolto la vita”. Maria de filippi sotto choc

E’ morto a soli 35 anni un volto tanto amato del programma di Maria de Filippi, Uomini e Donne. Si è infatti tolto la vita Manuel Achille Valicella, ex tronista della trasmissione, una notizia tremenda confermata a Biccy dall’amico fraterno Enrico Ciriaci, deejay e tatuatore. La notizia della sua morte è stata confermata anche da Amedeo Venza, che in un un post Instagram ha ricordato il giovane tronista: “Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro.. Aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti a se.. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata Mamma.. non ho parole Rip”. Tre anni fa era morta la mamma del giovane a cui era davvero molto legato. ( continua dopo la foto)

La morte della mamma nel 2019

Probabilmente il giovane tronista di Uomini e Donne non ha mai superato il lutto per la perdita della cara mamma che lui ricordava in ogni occasione, Anche il giorno del suo 35esimo compleanno aveva scritto un poste per ricordare la defunta: “E tu Mamma so che mi guardi e sorridi con me” aveva infatti pubblicato a corredo dei ringraziamenti a coloro che gli avevano fatto gli auguri.

La mamma di Manuel è morta dopo una lunga malattia nel febbraio 2019 e come aveva raccontato l’ex tronista di Uomini e Donne aveva lottato fino alla fine e affrontato la malattia con forza per restare vicino al figlio. Manuel scriveva spesso sui social della mamma e confessava quanto gli mancasse la sua presenza: “E non smetterai mai e poi mai di mancarmi…imparerò soltanto a vivere tenendomi dentro in qualche modo l’ENORME vuoto che ha lasciato la tua assenza…” aveva recentemente pubblicato su Instangram insieme a una foto che li vedeva insieme.

Corteggiatore e tronista a Uomini e Donne

Manuel è stato uno dei protagonisti più amati di Uomini e Donne e in molti lo ricordano ancora bene tanto che tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio sulla sua bacheca Facebook da parte dei tanti fan della trasmissione. La prima volta aveva partecipato al dating show di Maria de Filippi nel 2016 per corteggiare Ludovica Valli, la tronista però nonostante il forte feeling con Manuel aveva alla fine scelto Fabio Ferrara.

Manuel però come corteggiatore era stato talmente apprezzato che Maria De Filippi gli propose di salire sul trono e lui accettò. Il suo percorso da tronista, però, durò davvero poco, solo qualche settimana, poi il giovane decise di lasciare la trasmissione senza compiere una scelta e così ha lasciato anche il mondo della tv, segno di quante fosse un volto sincero e reale della trasmissione. Addio Manuel

