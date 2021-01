tragedia-a-uomini-e-donne,-rissa-nella-notte,-muore-protagonista-del-programma.-maria-de-filippi-in-lacrime,-fan-sotto-choc

Uomini e donne, un ex del programma pugnalato a morte durante uno scontro. La tragica vicenda è avvenuta sabato scorso a Valencia. Il giovane ha perso la vita a 32 anni. Aveva partecipato al programma televisivo Uomini e Donne nel 2010. Ieri Daniel Menjibar è morto dopo essere stato pugnalato a Torrent, nelle vicinanze di Valencia. Quattro persone sono state recentemente arrestate per il coinvolgimento nella morte del giovane.

Uomini e donne, un ex del programma televisivo muore a 32 anni pugnalato a morte

Daniel Menjibar aveva solo 32 anni. E ieri ha perso la vita a Torrent, nelle vicinanze di Valencia, dopo essere stato pugnalato a morte. La tragica vicenda ha avuto luogo vicino Las Américas, il centro commerciale della città. Il giovane aveva partecipato al programma Uomini e Donne nel 2010 come corteggiatore nel trono classico. I fatti sono avvenuti nelle prime ore dell’alba. Probabilmente il giovane è stato colpito con un’arma da taglio dopo aver partecipato ad uno scontro che ha assunto toni molto violenti.

Per quanto accaduto sono già state arrestate quattro persone, di cui due minorenni. I due arrestati più giovani avrebbero infatti 16 anni e sarebbero gemelli. Gli altri due ragazzi coinvolti nello scontro hanno 18 e 21 anni. L’arresto dei quattro giovani coinvolti nell’accesa discussione è avvenuto grazie ad un’operazione congiunta della polizia locale di Torrent e della polizia nazionale. Pur prontamente sopraggiunti sul posto i soccorsi, purtroppo per il giovane Daniel non c’è stato più nulla da fare a seguito della pugnalata ricevuta poco prima.

Tragedia U&D, La trasmissione perde anche una dama del trono over, l’Addio a Maria S

Solo a novembre dell’anno appena passato, la trasmissione Uomini e Donne perdeva anche una famosa dama che per anni ha partecipato al dating show di Maria De Filippi: Maria S. La notizia è stata annunciata su Instagram da Anna Tedesco, anche lei ex partecipante della trasmissione in onda su Canale 5: “Rip Maria S. Un altro lutto. Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. Riposa in pace. Posso dire che è stato un onore averti conosciuta. Ciao Maria“, ha scritto in una stories pubblicata su Instagram.

Poche settimana fa la figlia aveva comunicato su una pagina Facebook a lei dedicata che Maria S. era stata ricoverata a Catania all’ospedale Cannizzaro dopo aver contratto il Coronavirus. La donna era stata protagonista di Uomini e Donne nel 2014 e nel 2015, siciliana con quattro figli alla ricerca dell’amore. Per molti anni aveva vissuto in Australia e nel dating show si era fatta notare per la sua simpatia travolgente e per la sua esuberanza, aveva conquistato i telespettatori ma anche Tina Cipollari che le aveva riservato una divertente imitazione. Maria de Filippi come di consueto non ha dichiarato nulla ma fonti vicini hanno detto che è stata molto rattristata dalla prematura morte della dama.

E voi Che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.