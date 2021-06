tragedia-aerea,-velivolo-sbanda-e-va-fuori-pista:-il-tragico-bilancio

Grave tragedia aerea accaduta questa mattina a Padova, un velivolo è sbandato ed è andato fuori pista: ecco il motivo e il tragico bilancio.

Aereo (Foto dal web)

Tragedia questa mattina nell’aeroporto Gino Allegri di Padova, un aereo mentre stava atterrando si è schiantato contro un albero. Il velivolo era un Beechcraft Bonanza 35, appena ha subito l’impatto si è incendiato prendendo completamente fuoco nella sua interezza.

Gli incidenti aerei ultimamente stanno tornando ad aumentare, anche se nella maggior parte dei casi capitano in fase di partenza oppure all’atterraggio, come è accaduto in questo caso specifico. Addirittura nel 2020 i morti a causa delle tragedie aeree sono stati di più rispetto all’anno prima.

Tutto questo, nonostante il 2020 è stato l’anno del Covid e quindi i voli aerei sono stati molto meno rispetto all’anno precedente e cioè il 2019. Addirittura ci sono stati il 42% di voli in meno e nonostante questo le vittime totali sono state di più, precisamente ben 300 in più, numero davvero impressionante.

Tragedia aerea a Padova, ecco cosa è successo nello specifico.

Il piccolo aereo da turismo stava atterrando all’aeroporto di Padova e proprio mentre stava facendo le manovre finali, qualcosa è andato storto e si è schiantato contro l’albero. A bordo era presente solamente il pilota che purtroppo è morto sul colpo e per lui non c’è stato niente da fare.

Aereo (Foto dal web)

La causa del brutto incidente non è ancora chiara al cento per cento. Probabilmente è stato un errore umano oppure un problema tecnico al velivolo che ha impedito al pilota di c’entrare la pista come avviene normalmente, finendo in questo modo nel parcheggio adiacente, per poi finire la corsa contro l’albero.

Sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per spegnere l’incendio causato dal bruttissimo incidente. Al momento gli investigatori stanno ancora indagando per capire nel dettaglio la causa del problema. Se ci fossero stati dei turisti a bordo, a questo punto di parlerebbe di un bilancio davvero gravissimo.