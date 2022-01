Tragedia al Gf Vip, Soleil grave incidente, rischia la morte. Finisce dentro una porta a vetri che si distrugge. Immagini choc

Tutto sembrava filare liscio nella casa del Grande Fratello VIP questa sera anche per Soleil. Ma le brutte sorprese sono sempre dietro l’angolo! Già, perché in occasione del party di Capodanno organizzato all’interno della casa più spiata d’Italia la bella Soleil Sorgé si è resa protagonista di una grossa figuraccia, per fortuna senza gravi conseguenze.

Le assurde immagini che tanta ilarità hanno scatenato nel popolo del web sono quelle di un party di Capodanno piuttosto scatenato finito davvero malissimo. Nel pieno dei festeggiamenti per il passaggio da 2021 a 2022, infatti, Solei, la ex protagonista di Uomini e Donne si è letteralmente schiantata contro la porta a vetri che dà sul giardino.

La scena dello scontro fra Soleil e la porta non è stata ripresa direttamente dalle telecamere del GF, ma abbiamo comunque potuto assistere al disastroso risultato pochi secondi dopo. La modella e influencer, forse già un po’ brilla per gli effetti dei troppi brindisi, non ha visto la porta e ci si è fiondata contro ballando. Stando alle immagini sembra che gli inquilini fossero impegnati in una specie di trenino, vestiti di tutto punto e con indosso delle assurde piume di struzzo.

Dietro di lei, ad assistere allo scontro, una Federica Lepanto sconcertata che si è subito portata le mani al volto, senza parole. Chi l’ha buttata sul ridere (per non piangere) è stato Davide Silvestri, che ha cercato di sdrammatizzare con la trombetta in mano dedicando a Soleil una canzoncina. “Mo so’ c….” ha commentato l’attore, avvicinandosi alla porta con fare guardingo.

Il risultato di questa enorme figuraccia di Soleil Sorgé, molto probabilmente, rimarrà tale fino a fine serata. La porta in vetro che dà verso l’esterno è ora distrutta (qui il video), anche se ancora in piedi. Come l’avrà presa, invece, la diretta interessata? Soleil non sembra aver perso il suo aplomb e ha anzi fatto finta di niente. A pochi secondi dall’accaduto, la modella l’abbiamo vista in giardino, a festeggiare come se niente fosse successo. Perlomeno non si è fatta male, avrebbe di certo potuto finire molto, molto peggio di così.

Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

L’articolo Tragedia al Gf Vip, Soleil grave incidente, rischia la morte. Finisce dentro una porta a vetri che si distrugge. Immagini choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.