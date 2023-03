Sono 21 le persone che ancora mancano all’appello dopo la tragedia di domenica 26 febbraio a Steccato di Cutro. Lo dice il dirigente dell’Ufficio immigrazione della Questura di Crotone, Alberto Sciortino, interpellato dall’AGI, spiegando che la quantificazione dei dispersi è frutto del lavoro svolto dalla Polizia tra i sopravvissuti del naufragio. Ad ogni nucleo familiare è stato chiesto in quanti si erano imbarcati in Turchia sul natante che è poi naufragato sulla costa calabrese e dai numeri forniti dai familiari si è risaliti all’entità dei dispersi. Tra i 21 che mancano all’appello ha rivelato Sciortino, ci sono anche sei bambini tra i quali anche uno dei due recuperati ieri mattine e che è stato successivamente identificato in base agli indumenti che indossava. Complessivamente le persone morte nel naufragio finora accertate sono 79 e 80 i sopravvissuti, presunti scafisti compresi.

The post Tragedia al largo di Cutro, la Questura: “Ventuno dispersi tra cui 6 bambini” appeared first on Calabria7 – L’informazione libera.

Mata