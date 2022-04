tragedia-al-matrimonio,-suocera-avvelena-la-neo-sposa,-il-dramma-davanti-a-tutti,-il-figlio-distrutto

Una storia agghiacciante arriva direttamente dal web grazie al racconto di una famosa Wedding planner. Una donna ha rischiato di morire nel giorno del suo matrimonio per quello che appare come un tentativo di avvelenamento da parte della suocera. A raccontare l’episodio è stata una wedding planner che ha una rubrica sul social TikTok, Callie, che nel racconto ha omesso riferimenti espliciti per identificare i protagonisti,

I fatti riportati sono sconcertanti. La professionista 25enne stava lavorando a un matrimonio che aveva organizzato quando ha assistito a una scena assurda. La sposa soffriva di una grave allergia al cocco e pertanto l’ingrediente che sarebbe potuto esserle fatale era stato eliminato da ogni pietanza del banchetto. La sposa era stata molto chiara al riguardo essendole l’allergia fatale.

Durante l’ora dell’aperitivo, dopo la cerimonia, alcuni camerieri hanno iniziato a distribuire dolci che non erano previsti. La wedding planner ha iniziato a indagare, fino a quando la madre dello sposo ha ammesso di aver fatto portare lei i pasticcini non previsti per evitare che gli invitati rimanessero senza durante il matrimonio.

Le ore scorrono e si arriva al taglio della torta. Nei festeggiamenti collettivi la donna si avvicina alla nuora dicendo la frase: “Cara, perché non provi uno di questi dolcetti?”. La sposa stava per mangiarli quando è stata fermata dalla mano dello sposo che aveva notato la polvere di cocco che li ricopriva. “Mamma, sai che è allergica!” ha esclamato l’uomo, poi è caduto il gelo.

“A quel punto nella stanza nessuno ha mosso più un dito. Lo sposo ha fissato a bocca aperta sua madre. La sposa invece è sembrata assolutamente inorridita e spaventata – è il racconto della wedding planner – Lo sposo, diventato rosso in faccia, ha iniziato a urlare a sua madre: ‘Sei una persona terribile, non hai mai sostenuto questa relazione, questo è di una bassezza inaudita anche per te. Avresti potuto mandarla in ospedale e lei avrebbe potuto letteralmente morire in shock anafilattico’”.

Finita qui? Neanche per sogno. La donna prima di prendere le sue cose e abbandonare il matrimonio ha rivolto un ultima inquietante frase al figlio: “Gli incidenti accadono ogni giorno caro”. Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Tragedia al Matrimonio, Suocera avvelena la neo sposa, il dramma davanti a tutti, il figlio distrutto proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.