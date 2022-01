Tragedia C’è posta per te. Muore poco dopo la partecipazione al programma. Giovanissima, ingiusto morire così. Maria distrutta

C’è Posta per Te, l’indimenticabile Valeria incinta morta di cancro dopo il programma. La drammatica storia di Valeria, giovane donna incinta morta di cancro subito dopo la sua partecipazione al famigerato programma “C’è Posta per Te. A ricordarla una delle più grandi voci italiane. Il famoso programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi ha da sempre portato numerose emozioni nelle nostre case. S

pesso le storie struggenti che vengono raccontante a C’è posta per te ci lasciano un vuoto nel cuore che difficilmente la quotidianità delle nostre giornate può risanare. Questo perché nel programma si trattano davvero argomenti che toccano la sensibilità delle persone. Sapere inoltre che quelle narrate son tutte delle storie realmente accadute rende il tutto ancora più straziante. Capita infatti che chi decide di partecipare non lo fa per riconquistare qualcuno ma semplicemente per rendergli omaggio.

Abbiamo assistito infatti ad innumerevoli incontri fatti solo ed esclusivamente per ringraziare ad esempio una madre che ha cresciuto da sola i figli o un giovane padre che decide di mettere da parte sé stesso per garantire un piatto caldo alla famiglia. Insomma, sono molti i racconti che chi hanno straziato il cuore in questi lunghi anni di C’è posta per te, il suo però ha completamente cambiato la vita di tutti noi. Inoltre, il suo incontro ha suscitato qualcosa perfino nella vita di una delle più belle voci italiane.

La notizia della morte di Valeria di C’è Posta per Te ha straziato tutti

Lei era una ragazza semplice, di poco più di vent’anni. È stata invitata nel programma C’è posta per te dalla stessa Maria De Filippi grazie alle parole del suo compagno. Quest’ultimo convinse la conduttrice ad accettare le sue proposte. Lui aveva pensato a tutto, voleva ringraziarla per via di tuto ciò che la ragazza faceva per lui ogni giorno. Lei era incinta di 8 mesi e, purtroppo, aveva il cancro. Il compagno decise di realizzare uno dei suoi sogni più grandi, ovvero conoscere Alessandra Amoroso. Lei e la donna diventarono perfino amiche e, dopo la sua partecipazione al programma, arrivò la triste notizia.

Dopo solo qualche anno dalla sua partecipazione a C’è posta per te, le sue condizioni di salute peggiorarono notevolmente e la giovane ragazza non ha avute le forze di combattere nuovamente questo terribile nemico. La famosa contante è andata più volte in ospedale ad assicurarsi che la ragazza stesse bene. “DOLCE NOTTE ANGELO MIO.. UN GRANDE ABBRACCIO A TE CHE MI HAI INSEGNATO TANTO.! VOGLIAMO RICORDARLA TUTTI INSIEME. LEI CI HA INSEGNATO A NON ARRENDERCI MAI! SEMPRE NEI NOSTRI CUORI VALERIA!!! GRAZIE…” Queste sono le parole strazianti della giovane cantante dopo aver saputo che il terribile nemico di Valeria ha avuto la meglio nella battaglia finale.

