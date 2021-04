Tragedia da Maria de Filippi, Trovato a casa morto nel suo letto. “Sto male, non si può morire così giovani”. Fan sotto choc

Una notizia davvero tragica quella arrivata poco fa e che coinvolge il programma storico di Maria de Filippi. Un vero e proprio terremoto che ha travolto la trasmissione Amici Italia, specie per chi si ricorda l’edizione in cui ballerini professionisti erano Valerio Pino e Marcus Bellamy. I due erano stati i ballerini scelti da Maria De Filippi e avevano suscitato clamoro per la loro storia d’amore nata dietro le quinte del programma.

Ma qualcosa è successo di davvero terribile ad uno dei due. Qualche giorno fa è infatti arrivata la condanna definitiva per Bellamy. Il ballerino ha infatti ucciso, strangolandolo, il nuovo compagno che aveva solo 26 anni. Il giovane già era stato condannato in primo grado e ad oggi arriva la sentenza definitiva. Bellamy è un assassino. Una notizia che ha come prevedibile sconvolto la troupe di Amici, e anche la stessa conduttrice, Maria de Filippi, che aveva dato fiducia al ballerino inserendolo nel suo team.

“Sconvolgente pensare di aver lavorato con un assassino” In particolare la notizia ha sconvolto Valerio Pino, anche lui ex ballerino della trasmissione della De Filippi ed ex compagno di vita di Bellamy. Proprio Valerio ha voluto ricordare la sua vita insieme all’ex collega, ora condannato a vent’anni per omicidio di primo grado.

Come precedentemente ricordato da Valerio Pino, lui e Bellamy avevano condiviso il palco di Amici di Maria de Filippi nel 2010. Allora, finirono per frequentarsi per qualche mese, prima di separarsi al ritorno in patria del secondo. Pino lo aveva definito “educatissimo, dolce e passionale”. Ora, dopo la condanna definitiva del tribunale USA, il ballerino si è sfogato su Twitter, raccontando finalmente del suo rapporto con l’assassino. “Questa notizia è così pesante da schiacciarmi il cuore“, ha dunque scritto Valerio Pino, chiaramente sconvolto. “Il dolore mi lacera dentro. Sto male, piango e non riesco a dormire. Mi sento morire. Avrei voluto amarti tutta la vita come è stato nei 5 mesi vissuti assieme“.

Il ricordo di Valerio Pino arriva a tre anni dall’omicidio, e a poche ore dalla sentenza. Marcus Bellamy uccise il compagno Bernardo Almonte di soli 26 anni, nel 2016, confessando subito dopo via social. Dai post dell’assassino, emergeva una personalità fortemente disturbata, in crisi religiosa e forse tossicologica. Bellamy raccontava infatti di fare uso compulsivo di metanfetamina, e di essersi convinto che Almonte fosse l’incarnazione del diavolo. Una confessione che non ha di certo intenerito i giudici: l’ex ballerino di Amici di Maria de Filippi rimarrà in carcere fino al 2039.

Valerio Pino ai ferri corti con il nuovo compagno

Nuova polemica social per Valerio Pino, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi che nei giorni scorsi ha fatto tanto parlare di sé. Questa volta si tratta di uno scontro con Oscar Wilder, suo ex fidanzato, reo di aver rilasciato delle dichiarazioni false sul suo conto. Ecco cos’è successo… “Scopro solo ora dei tradimenti di Valerio. Siamo stati insieme 11 anni a Madrid e adesso ho scoperto che durante quegli anni mi ha tradito sia con Ricky Martin (nel 2008, ndr) che con qualcuno di ‘Amici’. È una notizia devastante. Non ho mai voluto cercare nulla su internet riguardo la sua vita perché temevo di trovare qualcosa di doloroso per me”, queste le dichiarazioni di Oscar Wilder al sito cronacasocial.com.

L'ex ballerino di Amici di Maria de Filippi ha replicato allo stesso portale: "Non è assolutamente vero quello che dice Oscar in merito alle corna da me ricevute durante la nostra relazione perché nel gennaio 2009, quando il sottoscritto torna a Madrid da Puerto Rico, la prima cosa che fa entrando in casa è dirgli che avevo conosciuto un altro uomo e che, avendo avuto rapporti con questa persona, la nostra storia finiva lì, a partire da quel momento. Penso di essere stato onesto, anche se non ho detto chi era questa persona. Infatti lui è andato via di casa. L'errore è stato quello di aver riprovato a ricucire il rapporto".

