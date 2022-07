Tragedia della Marmolada, Elisa in lacrime racconta a Mediaset: “C’era un papà con un bimbo, ho visto tutto. Tanti urlavano” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.

Momenti strazianti tra lacrime e singhiozzi a Morning News, la trasmissione Mediaset timonata da Simona Branchetti che ha preso il posto di Mattino 5 durante il periodo estivo. Durante l’ultima puntata la conduttrice ha affrontato l’argomento della Marmolada, dove si è consumata una tragedia. Un blocco di ghiaccio si è staccato causando una valanga che ha travolto una trentina di persone, causando morte e dispersione. Oggi i soccorsi alpini sono impegnati nella ricerca dei dispersi, ma si pensa che potrebbe essere già troppo tardi per molti di loro. Un evento causato probabilmente dal caldo eccessivo che non si poteva prevedere.

Ad assistere alla valanga un gruppo di turisti che ha avuto la fortuna di essere alla stazione posta sopra il punto in cui si è staccato il ghiaccio. A voler condividere la sua esperienza con la Mediaset è intervenuta Elisa Dalvit, una donna che era presente e che ha dovuto vedere con i suoi occhi la tragedia. Un evento che l’ha sicuramente segnata tantissimo. In collegamento telefonico con Simona Branchetti a Morning news, la donna non è riuscita a trattenere lacrime e singhiozzi. La presentatrice, insieme ai suoi ospiti, si è ritrovata così a dover sopperire a momenti di silenzio e di profonda tristezza.

“La frana l’abbiamo vista da sopra, noi eravamo più in alto rispetto a dove si è staccato il ghiaccio”. Una vera fortuna per Elisa Dalvit, che sarebbe potuta tranquillamente essere alla stazione inferiore per rischiare seriamente la morte. “Ho nelle orecchie ancora quel rumore che non si può descrivere, lo stacco e le persone che volano. Non si può parlare di questa cosa”. E’ stato in questo momento che la donna si è lasciata travolgere da un pianto straziante. L’immagine di essere umani spazzati via in questa maniera dalla forza della natura non è facile da accettare. La presentatrice Mediaset ha quindi cercato di intervenire.

“Capisco il suo dolore, immagino che abbia di fronte agli occhi quelle immagini terribili” ha affermato Simona Branchetti, sperando in una risposta da parte della sua interlocutrice. Ma in studio si sono sentiti solamente dei forti singhiozzi. “Quando avete sentito questo boato..” ha continuato la presentatrice Mediaset, e finalmente Elisa Dalvit è riuscita a riprendere la parola: “C’erano persone che urlavano: ‘Via via’. Ma nulla non si poteva più fare niente”. Le vittime hanno ben capito cosa stesse succedendo, ma non hanno avuto il tempo di tirarsi fuori da quella furia ghiacciata.

“Cosa avete fatto?” Ha chiesto Simona Branchetti, ascoltando ancora il pianto dirotto della sua ospite. “Siamo rimasti immobili, abbiamo pensato di chiamare i soccorsi e di scendere dall’altra fermata per non intralciare i soccorsi. Sicuramente c’erano una trentina di persone, visivamente parlando”. E infatti sono venti i disperi che non sono ancora stati ritrovati. “Le guide alpine non erano incoscienti. ieri c’era una guida alpina con il figlio di nove anni. Quel papà non porta a morire suo figlio”. Le lacrime della donna hanno ripreso a scorrere al punto che la presentatrice Mediaset ha dovuto salutarla, riprendendo la trasmissione.

E voi che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

Tragedia della Marmolada, Elisa in lacrime racconta a Mediaset: “C’era un papà con un bimbo, ho visto tutto. Tanti urlavano” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.