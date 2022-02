tragedia-festival-di-sanremo,-il-protagonista-muore-a-un-giorno-dall’evento-“ha-fatto-la-storia-dello-spettacolo-italiano”-amadeus-distrutto

Grazie al ‘biglietto da visita’ offertogli da “Tv Sorrisi e Canzoni”, per Rino Petrosino tutte le porte dello spettacolo in Italia e nel mondo erano aperte: in tanti anni di lavoro erano nate solide amicizie in ambito artistico e con molti personaggi aveva un rapporto privilegiato. Il Festival di Sanremo era per lui una seconda casa. Stasera avrà inizio l’importante competizione tra cantanti italiani e Rino Petrosino si è spento soltanto a pochi giorni da questo evento. Chissà se sul palco dell’Ariston il direttore artistico, Amadeus, vorrà spendere qualche parola per un fotografo così stimato.

A dare l’annuncio della sua morte, proprio Tv Sorrisi e Canzoni: “E’ un giorno triste per Sorrisi: si è spento lo storico fotografo Rino Petrosino, aveva 79 anni. Ha fatto la storia della nostra rivista e dello spettacolo italiano per oltre 50 anni. Tutta la redazione lo ricorda con grande affetto e si stringe in un abbraccio alla famiglia”. Parole piene di affetto e di rammarico quelle della rivista per l’uomo. Oggi siamo entrati nel mondo dei social e della digitalizzazione e lo scatto sta quasi perdendo il suo significato. Chiunque, con un telefonino di ultima generazione, può sentirsi un esperto del mestiere.

Anche i paparazzi si sono visti surclassati dalle stories su Instagram. Con i Vip che condividono con i follower tutto quello che fanno, anche nella loro vita privata, è diventato quasi inutile inseguirli. Soltanto le riviste di gossip più rinomate continuano in questa pratica. Ma c’è stato un tempo in cui la fotografia professionale era l’unico modo per immortalare momenti importanti. E sicuramente il Festival di Sanremo ha fatto la storia dello spettacolo italiano. Dobbiamo ringraziare Rino Petrosino per il lavoro svolto e soprattutto per l’eredità artistica e storica che ci ha lasciato.

