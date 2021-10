Tragedia Friends, muore il famosissimo e amato attore della fiction più seguita di sempre. Fan distrutti

È morto James Michael Tyler, il Gunther di “Friends”. L’attore lottava da quattro anni con un cancro alla prostata giunto al quarto stadio. La famiglia ha comunicato la sua scomparsa, avvenuta domenica 24 ottobre. Si è spento all’età di 59 anni James Michael Tyler, l’attore che ha interpretato Gunther nell’amatissima sitcom Friends. Era malato da tempo e l’aveva confessato soltanto a giugno 2021. In occasione della reunion di Friends, infatti, James Michael Tyler decise di collegarsi via Zoom e dare il proprio contributo, seppur virtuale.

Combatteva da tempo – precisamente dal 2018 – contro il cancro alla prostata giunto al quarto stadio. Il suo agente ha confermato che l’attore si è spento domenica 24 ottobre. “Se lo hai incontrato una volta ti sei fatto un amico per la vita. Il mondo lo ha conosciuto come Gunther di Friends ma per chi gli voleva bene era un attore, un musicista, un marito e un uomo che tentava di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione nella lotta contro il cancro. Michael amava la musica dal vivo e ritrovarsi spesso in avventure divertenti e non pianificate“. ( continua dopo la foto)

Il cast di Friends ricorda James Michael Tyler

Chi ha seguito Friends per dieci, lunghe (e mai troppe) stagioni lo ricorderà nelle vesti di Gunther, il proprietario del Central Perk innamorato perso di Rachel Green. Quante volte il suo personaggio ha accompagnato i sei protagonisti della sitcom, con dispetti e frasi al vetriolo? Nella vita vera, James Michael Tyler era amatissimo e supportato dal cast di Friends.

I suoi ex colleghi del set hanno voluto ricordarlo via social con dolci messaggi. Jennifer Aniston ha scritto: “Friends non sarebbe stato lo stesso senza di te. Grazie per le risate che hai portato allo show e in tutte le nostre vite. Ci mancherai tantissimo”. Anche Courteney Cox ha aggiunto: “La dimensione della gratitudine che hai portato nella stanza e che hai mostrato ogni giorno sul set è la dimensione della gratitudine che ho per averti conosciuto“. Anche Lisa Kudrow, che ha interpretato la preziosa Phoebe, e Matt Le Blanc (l’interprete dello spumeggiante Joey) hanno ricordato l’amico scomparso con un tributo social.

Lo scorso maggio, in occasione della reunion di Friends per il lancio dell’episodio speciale su HBO Max, James Michael Tyler ha deciso di partecipare nonostante le sue condizioni. L’attore aveva raccontato a Today: “Volevo farne parte, e inizialmente sarei stato sul palco, almeno, con loro, e avrei potuto prendere parte a tutti i festeggiamenti. È stato agrodolce, onestamente.

Sono stato molto felice di essere incluso. È stata una mia decisione di non farne parte fisicamente e fare un’apparizione su Zoom, in pratica, perché non volevo apportare una connotazione negativa. Non volevo dire ‘Oh, e comunque, Gunther ha il cancro.’”. Oltre a Friends, l’attore ha recitato anche in altre serie TV di successo come Sabrina, vita da strega, Episode e Scrubs.

Per restare sempre aggiornato su gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Facebook e anche su INSTAGRAM

L’articolo Tragedia Friends, muore il famosissimo e amato attore della fiction più seguita di sempre. Fan distrutti proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.