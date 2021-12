tragedia-gf-vip:-7-inquilini-abbandonano-la-casa,-signorini-distrutto,-mai-successo-prima.-mediaset-pensa-alla-chiusura

Il 13 dicembre si avvicina e per i concorrenti del GF Vip è una data cruciale perché, da quanto appreso, quello è il giorno in cui avrebbe dovuto concludersi il reality che è poi stato allungato. Altrimenti detto, come già capitato lo scorso anno, ai concorrenti in gara sarà data la possibilità di decidere se abbandonare il gioco definitivamente per tornare alle loro vite quotidiane e trascorrere le feste natalizie con i propri cari oppure se restare nella Casa più spiata d’Italia. Al netto di ciò, gli inquilini stanno pensando al da farsi e stanno discutendo cosa sia meglio fare.

Nelle ultime ore, Davide Silvestri ha reso noto, in un colloquio con Francesca Cipriani, di essere propenso a salutare tutti per tornare alla normalità. “Credo di non essermi risparmiato, almeno mi sembra. Non è che sono stato a dormire tutto il giorno. Io qualcosa penso di averlo fatto. Adesso mi sento un po’… Mi spiace essere morto, capito? E per rispetto preferisco lasciare il posto a ora, oltre al fatto che sento di non dare niente adesso. Insomma, ho bisogno di tornare alla mia vita perché è già tanto che sono qui al GF Vip”.

Nelle scorse ore si sono pronunciate sul tema anche Carmen Russo e Manila Nazzaro. Entrambe, per il momento, sono orientate a lasciare il GF Vip il 13 dicembre. A pesare anche la piega che hanno preso certe situazioni nella Casa. Il can can sollevato dal triangolo ‘Soleil-Alex Belli-Delia Duran’ non viene menzionato esplicitamente, ma pare che sia proprio a quello che si riferiscono le due donne quando dicono di essere “stanche” degli “argomenti” di cui ormai “conoscono tutto”. Così Carmen Russo:

“Il discorso dell’allungamento del GF Vip probabilmente lo annunceranno presto. Per me basta così, sono quasi sicura. Non posso lasciare lui e la bambina da soli ancora. Cioè tre mesi va bene e sono tanti è. Parliamo di 3 mesi mica settimane. Voglio fare il Natale con loro due. Noi non abbiamo nessun altro siamo noi. Poi io non ho nemmeno più l’entusiasmo delle dinamiche, di seguire, di fare, siamo stanchi tutti. Gli argomenti e tutto, noi li conosciamo già da un pezzo. A questo punto basta così dai”.

Della stessa opinione Manila Nazzaro: “Ti capisco, non ho i bambini con me, ma ho comunque Lorenzo. Sono stanca anche io, che non ci sia la stessa voglia, credo sia capibile. Siamo fisicamente stanchi dei turni della cucina, di tutta questa roba”. Anche Francesca Cipriani inizia a nutrire della sofferenza a riguardo della possibile permanenza nella Casa del GF Vip per altre settimane. L’ex Pupa ha lasciato intendere di essere esausta sotto certi punti di vista e che sta considerando seriamente di dire addio al gioco:

“Sono felice di aver fatto questi 3 mesi al GF Vip. Io pure non sono più così entusiasta come prima. Come dici te conosciamo già tutto. No io voglio capire quando finirà. Domani mattina voglio andare in confessionale a cercare di sapere qualcosa. Devono dirmi una data in cui finirà. Venerdì per forza lo diranno a tutti, perché siamo vicini al 13 dicembre. Comunque io andrò lo stesso a chiedere”.

Grande Fratello Vip 6: chi abbandonerà e chi invece sceglierà di restare in gara prima di Natale

Per quel che riguarda gli altri concorrenti, tenendo conto delle rispettive situazioni familiari e private, è più probabile che lasceranno il gioco Aldo Montano e Manuel Bortuzzo. Anche Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli e Giucas Casella in bilico. Con ogni probabilità, proseguiranno il loro percorso nello show di Canale Cinque, salvo essere eliminati prima, Alex Belli, Soleil, Jessica e Lulù Selassié, Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni, oltre a coloro che sono subentrati in corsa. Vale a dire Patrizia Pellegrino, Maria Monsè, Valeria Marini e Giacomo Urtis (che figurano come un concorrente unico), e Biagio D’Anelli.

Insomma a lasciare il GF Vip potrebbero essere ben 7 concorrenti e anche tra i più gettonati per la vittoria finale. Una cosa mai successa prima, infatti lo scorso anno a lasciare la casa furono solo due concorrenti. Uno smacco davvero importante per Signorini e per il programma che potrebbe perdere così appeal e ascolti tanto da indurre Mediaset a ripensarci riguardo il prolungamento.

