Tragedia immane per Claudio Bisio: quel dolore che rimarrà per sempre insuperabile

Claudio Bisio è un noto cabarettista italiano. Durante la sua carriera si è diviso tra cinema, televisione e teatro. Già nei primi anni di studi artistici è emersa la sua spiccata vena comica, tanto è vero che la sua insegnante del Piccolo Teatro di Milano gli aveva consigliato proprio di puntare su questa.

Dopo i primi momenti di gavetta, verso la fine degli anni Ottanta, quindi, l’attore ha avuto modo di apparire in una sorta di sit-com, al fianco di Angela Finocchiario, Gigio Alberti, e altri.

In seguito, Bisio, dalla seconda metà degli anni Novanta, ha iniziato a prendere parte a programmi come Facciamo cabaret e Mai dire gol che mettono in risalto la sua abilità nel far ridere gli spettatori.

Comunque sia, è probabilmente con Zelig, trasmissione di enorme successo andata in onda tra gli anni Novanta e Duemila, che Bisio si fa conoscere dal grande pubblico e ottiene una grande popolarità.

Il lacerante dramma interiore del comico

La sua conduzione, in effetti, è durata ben quindici anni, fino a che lui stesso ha preso la decisione di dedicarsi ad altre attività. Memorabili sono le puntate che hanno lanciato Michelle Hunziker e Vanessa Incontrada che lo fiancheggiavano.

Claudio, però, ultimamente non s’è l’è passata molto bene. D’accordo, ognuno noi, da più di un anno, ha dovuto fare i conti con la pandemia e con tutte le conseguenze del caso. Ma per lui è stata piuttosto dura, in modo particolare.

In effetti, l’aprile scorso, il mattatore ha perso la mamma. Un momento difficile che, secondo quanto ha detto, non si è mai saputa con precisione la causa di morte della madre nonagenaria. Ancora adesso, per l’attore non è semplice affrontare il lacerante vuoto che gli ha procurato sua scomparsa.

Bisio non riesce a capacitarsi di quanto è successo, e a maggior ragione per il fatto di non essere in grado di conoscere i dettagli del decesso. A tal proposito, il comico ha criticato fortemente il modo in cui è stata gestita la situazione del Codiv 19. Queste le sue parole: