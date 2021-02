tragedia-in-casa-ferragni,-la-scoperta-choc:-“non-sono-incinta,-ho-una-malattia.-ecco-cosa-mi-hanno-trovato”

Valentina Ferragni ha dovuto specificare, in seguito alle insinuazioni dei suoi follower, di non essere incinta ma di essere ingrassata a causa di gravi problemi di salute. Il post che ha scatenato la curiosità sull’argomento è quello che la ritrae insieme al fidanzato sul davanzale della loro camera d’albergo, che affaccia sulla Basilica di Santa Croce di Firenze. Lo sfondo panoramico non è servito a distrarre i fans, che si sono soffermati invece sul gonfiore visibile sotto il maglione della donna e soprattutto sulle mani di Luca Vezil, posizionate in modo protettivo sul suo ventre.

I commenti non si sono fatti aspettare: “Ma può essere un bel pancino quello che si intravede? Che bello, se fosse congratulazioni”. Subito Valentina Ferragni è intervenuta a chiarire l’equivoco: “No no, è semplicemente cibo”. Nonostante questo, i follower non hanno moderato la loro curiosità e hanno continuato a domandarle insistentemente se lo scatto nascondesse in realtà una gravidanza. Stufa dei tantissimi commenti, la sorella della famosissima influencer ha deciso di chiarire la situazione una volta per tutte, scrivendo sia in inglese che in italiano per essere ancora più chiara.

“Ragazzi smettete di chiedermi se sono incinta, NON lo sono! Ho problemi metabolici e di insulina (e amo molto anche mangiare), quindi l’unica pancia che vedete è dovuta a questo!” Non contenta, Valentina Ferragni ha proseguito con delle Instagram Stories spiegando i dettagli della sua malattia, che sarebbe stata causata dall’interruzione e ripresa repentina della pillola: “Soffro di forti sbalzi ormonali causati da questa condizione che mi è stata trovata che si chiama insulino resistenza. Me lo ha diagnosticato la mia dottoressa. Viene definito l’anticamera del diabete, io non ho il diabete a oggi”.

Fortunatamente per lei, aggiungeremmo, perché il diabete è una terribile malattia che può portare a conseguenze anche molto gravi. Valentina Ferragni ha voluto dimostrare come, dietro l’aumento di peso, possa essere nascosta la malattia e la paura: “Non siate cattivi con il prossimo, non giudicate ma aiutate” è questo il messaggio che ha voluto trasmettere ai suoi follower, rassicurandoli anche sul fatto che un bebè potrebbe essere in programma a breve: “Fra qualche anno vi daremo il bimbo che tanto sperate e sognate“.

Non è la prima volta che Valentina Ferragni è vittima di commenti negativi e body shaming. "È una bella ragazza ma non all'altezza di fare le pubblicità, per favore io sono in carne non pretendo mica di avere un fisico di una modella oppure faccio l'attrice mica rubo il posto ad una ballerina. Queste vogliono fare tutto ma un po' di realismo è quadrata abbiate pazienza" è solo una delle tante critiche ricevute, ma la sua replica è concisa e diretta: "Invece sai cosa? Se vuoi fare la ballerina fai la ballerina, se vuoi fare l'attrice fai l'attrice, se vuoi lavorare nella moda fallo. Non ti devi sentire meno bella o meno brava se non sei uguale agli standard imposti dalla società".

