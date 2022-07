Tragedia in Rai: è morto il famoso attore di Un Posto al sole. Fan distrutti

Dopo nemmeno una settimana dalla morte di Carla Cassola, il mondo dello spettacolo è di nuovo in lutto. Poche ore fa è venuto a mancare l’amato attore delle più grandi fiction Mediaset e Rai, Roberto Nobile. Indimenticabile è il suo ruolo di poliziotto Antonio Parmesan nella fiction Distretto Di Polizia. Tantissimi colleghi e fan l’hanno ricordato sui social esprimendo l’immenso dolore e dispiacere per la sua improvvisa dipartita.

Il 30 luglio tutti hanno annunciato un altro lutto nel mondo dello spettacolo e del teatro. Questa volta è toccato all’amatissimo Roberto Nobile, morto a causa di un malore improvviso a soli 74 anni. Tutti, grandi e piccoli, lo ricordano per il suo ruolo più importante e longevo nell’amata fiction Mediaset Distretto Di Polizia andata in onda per ben undici stagioni, dal 2000 al 2012. Nobile interpretava il saggio Antonio Parmesan al commissariato del X Tuscolano di Roma. Il suo personaggio era il più anziano per cui era addetto alle ricerche dell’archivio e punto di riferimento dei suoi colleghi.

Tale ruolo gli fece avere un successo incredibile facendo sempre più breccia nel cuore degli italiani stagione dopo stagione. Non è stato l’unico personaggio che ha interpretato, anzi. Nobile è stato attivo per quasi quarant’anni sia a teatro, nel cinema che in televisione. Infatti, nel corso della sua longeva carriera, ha collaborato con registi di grande prestigio come Gianni Amelio, Giuseppe Tornatore, Michele Placido, Nanni Moretti ed Ermanno Olmi, ed ha anche preso parte ad alcune importanti produzioni internazionali.

Un altro ruolo di grande importanza lo ha avuto nella fiction di Rai 1, Il commissario Montalbano, in cui interpretava il giornalista Nicolò Zito. E ancora, ha recitato in La Piovra, in alcune puntate di Don Matteo, Squadra Mobile, Il commissario Manara, Un posto al sole, Una grande famiglia. La sua ultima apparizione risale al 2020 quando ha lavorato nella serie Gli orologi del diavolo al fianco di Beppe Fiorello. Insomma, Roberto Nobile era un volto noto della nostra televisione e la sua dipartita lascerà una grande vuoto.

Anche perché avrebbe dovuto portare a termine un’opera teatrale che, a causa della scomparsa improvvisa non ha potuto fare. Era impegnato nella preparazione di un monologo teatrale tratto da Orazio. Di recente aveva portato in scena le Metamorfosi di Ovidio. E, in merito a tale opera, cui aveva fatto un gran lavoro, aveva detto: “Mi sono imposto il compito di accorciare la distanza tra il tempo della creazione dei miti e la loro trascrizione da parte di Ovidio”. E a voi piaceva Nobile? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguiteci su Google News

