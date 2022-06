Tragedia in spiaggia a Torre Annunziata. La piccola Vittoria scompare e viene ritrovata senza vita in mare dopo poche ore. E’ accaduto questa mattina, nella provincia di Napoli, sul litorale a sud della città. Questa mattina la bimba si trovava sulla spiaggia per trascorrere la giornata con la mamma, il papà e la sorellina. Ad un tratto la piccola è scomparsa mentre era accanto alla mamma.

Disperazione e ore di apprensione per i familiari che hanno avvertito subito tutte le autorità. Immediatamente è scattata la ricerca della piccola, la notizia è arrivata sia alla Capitaneria di porto che ai giornali per denunciarne la scomparsa. Secondo quanto appreso nessuno si è accorto che Vittoria si stesse piano piano allontanando.

Verso le 15 il triste epilogo. La piccola, 4 anni, è stata ritrovata in acqua esanime. E’ stata quindi subito portata al Pronto Soccorso di Castellammare di Stabia per i primi soccorsi, ma non sono serviti a nulla. Il personale del 118 ha provato a rianimarla in tutti i modi prima ancora del personale dell’Ospedale San Leonardo. Disperazione da parte dei familiari all’esterno del pronto soccorso, per l’ennesima tragedia in mare.

L’articolo Tragedia in Spiaggia, la piccola Vittoria scompare e viene ritrovata in mare senza vita proviene da Più Viaggiare – Idee di viaggi e dove andare in vacanza.