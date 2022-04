tragedia-in-tv,-incidente-tremendo-nella-notte,-muore-la-protagonista-della-famosa-fiction-italiana.-fan-sotto-choc

Tragedia a Roma nella notte: è morta, in un incidente stradale, l’attrice Ludovica Bargellini. Aveva 35 anni ed ha perso il controllo della sua auto, una Lancia Y, schiantandosi all’incrocio tra via Cristoforo Colombo e via di Grotta Perfetta. Portata in ospedale in condizioni gravissime, l’attrice è deceduta poco dopo.

Ludovica Bargellini, l’incidente mortale nella notte a Roma

Dalle prime informazioni, Ludovica Bargellini avrebbe perso il controllo del veicolo, andando a finire contro il divisorio della carreggiata. Stava guidando la sua Lancia Y quando, forse a causa di un colpo di sonno, è andata a sbattere contro un muro.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno all’1.20, sul luogo dell’incidente, e hanno dovuto utilizzare divaricatore e cesoie per liberare la 35enne dalle lamiere. La donna era stata trasportata all’ospedale Sant’Eugenio, dove è deceduta poco dopo. Sul posto anche i vigili urbani per i rilievi.

Ludovica Bargellini, chi era l’attrice morta nell’incidente

La vittima dell’incidente avvenuto questa notte in zona Montagnola, a Roma, è l’attrice pistoiese Ludovica Bargellini. L’attrice si era trasferita a Roma dalla Toscana per studiare Costume al Centro Sperimentale di cinematografia. Nella Capitale aveva lavorato anche come modella, per diverse produzioni, al Teatro Azione con Michael Margotta e Doris Hicks.

Ma il ruolo che l’ha resa famosa al pubblico italiano è stato quello con il regista premio Oscar Paolo Sorrentino nel 2016 nella serie televisiva ‘The Young Popè. All’attivo inoltre diverse partecipazioni in lungometraggi, come «Palato assoluto» di Francesco Falaschi e «Non c’è tempo per gli eroi» di Andrea Mugnaini, e alcuni spot pubblicitari tra cui Campari e Sky -Now Tv, come riporta il sito del Corriere della Sera.

Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Temptation island di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Tragedia in tv, incidente tremendo nella notte, muore la protagonista della famosa fiction italiana. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.