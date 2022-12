tragedia-in-un-condominio:-morte-10-persone-tra-cui-5-bambini.-“li-lanciavano-dalle-finestre”

La tragedia delle ultime ore si è consumata nella periferia est di Lione, più precisamente a Vaulx-en-Velin. Un incendio gravissimo all’interno di un palazzo ha provocato 14 feriti e 10 morti. Tra i feriti, ben 4 sono in condizioni tragiche; per quanto riguarda i morti, 5 sono bambini di età compresa tra i 3 ed i 15 anni. Ancora non si conosce la causa di tale incendio. Quel che è certo che i vigili del fuoco a lavoro sono riusciti a domarlo e a spegnerlo. I dati sono arrivati direttamente dalla prefettura di Lione.

Non sono mancate le testimonianze circa la tragedia avvenuta in un palazzo di Lione. Alcune donne, a posteriori, hanno raccontato di aver lanciato i propri figli dalla finestra per cercare di salvarli ed evitare che venissero completamente avvolti dalle fiamme. Il palazzo in questione era uno dei 13 più degradati della periferia di Lione. Era stato infatti chiesto e voluto un piano di ristrutturazione e di riabilitazione, non ancora rispettato. È stato il ministro degli interni, Gérald Darmanin, a dare notizie più dettagliate ed una stima circa le vittime.

L’incendio che ha provocato tale tragedia è stato poi spento grazie alla mobilitazione di 170 vigili del fuoco corsi sul posto. Non si conosce la causa certa dell’incendio. Tuttavia, stando sempre alle parole di alcuni testimoni, si presuppone che il tutto sia partito dall’atrio dell’edificio e dunque al piano terra. Pare che quell’area fosse utilizzata soprattutto da spacciatori che discutevano dei loro traffici di droga. Dal piano terra, l’incendio sarebbe poi divampato fino ai piani superiori. La polizia ha raccontato che un’intera famiglia, formata da 6 persone, ha deciso di lanciarsi nel vuoto pur di sfuggire a quell’incubo.

C'erano madri e padri che gridavano di salvare i propri figli, in preda alla disperazione. Molti testimoni hanno raccontato di aver assistito a scene drammatiche e terribili. Tra queste, la visione di bambini che saltavano dalle finestre in cerca di una via di fuga. Una donna si è addirittura lanciata insieme ai suoi figli. Fortunatamente, il salto è avvenuto dal primo piano e i tre sono riusciti a salvarsi. Coloro che sono sopravvissuti alla tragedia, sono stati accolti momentaneamente dal municipio. Stando alle indagini, non è escluso che l'incendio abbia una base criminale.

