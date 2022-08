tragedia-in-vacanza:-muore-davanti-agli-occhi-della-fidanzata.-colpa-del-telefonino,-il-racconto-choc

Sull’altopiano di Asiago Andrea Mazzetto è stato coinvolto in una tragedia. La vicenda è avvenuta poco fa. La vittima è caduta in un dirupo in montagna. Dopo la caduta, è morto sul colpo. Si trovava sul Val D’astico, a Rotzo, in provincia di Vicenza. Non è la prima notizia del genere ad essere riportata. Innumerevoli sono episodi di vittime morte proprio in montagna, per un passo falso. Le forze dell’ordine stanno comunque indagando per identificare la causa certa dell’incidente. Vediamo i dettagli della vicenda.

La morte non è stata tragica solo per la vittima ma anche per la fidanzata. La donna infatti ha assistito all’intera scena, mentre Andrea si è precipitato in un volo di un centinaio di metri. Ma come è stata possibile una tragedia del genere? Sono state ovviamente fatte delle ricostruzioni secondo cui Andrea stesse cercando di recuperare un cellulare. La sua ragazza infatti lo aveva perso ed è stato poi ritrovato in un dirupo. È proprio lì che il giovane trentenne ha tentato di recuperarlo. Ha, però, perso immediatamente l’equilibrio ed è finito in un burrone.

La fidanzata ha assistito all’intera scena e quindi al salto nel vuoto dell’uomo che amava. I sensi di colpa della ragazza sono fortissimi. In fondo, il cellulare era il suo.La tragedia si è consumata nel Val D’astico, più precisamente nei pressi dello sperone Altar Knotto, che è una formazione rocciosa. Il ragazzo ha completamente perso l’equilibrio. Non si è però schiantato sul terreno o su rocce. È invece caduto direttamente nel vuoto, in un volo di centinaia di metri. È stata la fidanzata di Andrea a dare l’allarme.

Nonostante la ragazzo fosse sotto shock per la tragedia, ha immediatamente chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine. Grazie al soccorso alpino, al suem 118 e ai vigili del fuoco, è stato possibile recuperare la salma. Tutti si sono infatti mobilitati nell’immediato, alla ricerca del corpo del giovane che era volato giù, nell’aria. I carabinieri erano comunque presenti per cercare di ricostruire la causa dell’incidente e capire se effettivamente il motivo della morte è stato il recupero del cellulare. Il medico legale intanto dovrà accertarsi della morte del corpo. La salma sarà portare all’ospedale di Asiago. Seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

Tragedia in vacanza: muore davanti agli occhi della fidanzata. Colpa del telefonino, il racconto choc scritto su Più Donna da Imma Bartolo.