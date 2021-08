tragedia-iva-zanicchi,-il-covid-ha-fatto-un’altra-vittima:-“neanche-un-ultimo-saluto”.-fan-sotto-choc

Una ferita che ovviamente non riesce a rimarginarsi, quella di cui Iva Zanicchi torna a parlare in un’intervista al settimanale Voi. Si torna ai drammatici giorni del coronavirus, quelli in cui sia lei sia il fratello Antonio erano ricoverati dopo averlo contratto. Ma se Iva ce l’ha fatta, Antonio al contrario no: morto, ucciso da questo maledetto Covid in uno dei momenti più acuti e drammatici della pandemia.

Iva Zanicchi lancia un grido di dolore: “Dopo la sua morte non sono più la stessa”

E’ riuscita a superare in prima persona il Covid, rimettendosi poi subito in gioco, ed in maniera brillante, in ambito televisivo. Iva Zanicchi, però, è stata toccata dalle conseguenze della malattia davvero nel profondo. Ricorderete la morte del caro fratello Antonio, scomparso per colpa del virus in uno dei momenti più difficili della pandemia, quando non era possibile neanche dare un ultimo saluto ai propri cari.

In una intervista concessa al settimanale Voi, Iva Zanicchi torna sull’accaduto e lancia un grido di dolore: Dopo la morte di mio fratello Antonio non sono più la stessa, mi manca tantissimo e non riesco a rassegnarmi. Se potessi tornare indietro farei un gran casino… ma ormai! Lo sfogo si riferisce, appunto, all’impossibilità di tributare un ultimo saluto ad un caro che aveva tanto amato e che non potrà mai dimenticare.

Iva Zanicchi sugli effetti del Covid: “Mi ha lasciato segni indelebili a livello di salute”

All’interno dell’ultimo numero del settimanale Voi, dunque, troviamo una bella intervista ad Iva Zanicchi, la quale è tornata sulle dure conseguenze che ancora deve scontare a livello di salute a causa del Covid, che pure è riuscito a sconfiggere grazie all’intervento del personale sanitario. Queste le sue parole: Ho bisogno di rigenerarmi. Il Covid mi ha lasciato segni indelebili e ci vorrà ancora parecchio tempo per eliminarli del tutto. Le auguriamo, comunque, di riuscire a rimettersi completamente nel più breve tempo possibile.

Iva Zanicchi felice dei successi professionali: “Sono più che soddisfatta”

Tra non molto, Iva Zanicchi andrà in onda con un nuovo programma. Anche se il Covid le ha portato via il caro fratello Antonio, la conduttrice è riuscita ad andare avanti e a riaffermarsi dal punto di vista professionale: Sono più che soddisfatta!

