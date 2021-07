Tragedia Maria de Filippi, muore la storica professoressa di Amici. Fan sotto choc. Maria distrutta

È morta a Roma Rita Speranza, professoressa di Lettere diventata famosa per avere fatto parte per anni del pubblico parlante di Amici di Maria De Filippi, introdotto a partire dalla seconda edizione. Ad annunciarne la scomparsa è stato il figlio Francesco in un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook della donna. Aveva 74 anni. Per anni era stata volto del pubblico parlante di Amici di Maria De Filippi, all’epoca in cui gli spettatori in studio potevano ancora commentare le esibizioni dei talent in gara.

Rita Speranza, professoressa di Lettere napoletana trasferitasi a Roma, era diventata popolare puntata dopo puntata di Amici, stroncando con severità ballerini e cantanti che riteneva meno talentosi ed esaltando coloro che, dalla sua posizione privilegiata vicina al palco, riuscivano a convincerla. È morta a Roma, come annunciato dal figlio Francesco in un post pubblicato sul profilo Facebook della madre.

Chi era Rita Speranza, professoressa del pubblico parlante di Amici: aveva 74 anni

Professoressa di Lettere napoletana, Rita Speranza è stata attrice e regista teatrale. Ha partecipato per anni al talent show condotto da Maria De Filippi su Canale5, conquistando puntata dopo puntata la possibilità di commentare i talenti in gara.

Si era allontanata dal mondo della televisione quando Amici ha virato verso commentatori professionisti, soprattutto insegnanti appartenenti alla produzione, affinché i giudizi espressi sugli allievi fossero strettamente tecnici. Il pubblico ha seguito l’inversione di tendenza del talent show, eliminando gradatamente la parte “parlante”.

Il pubblico parlante ad Amici

Il pubblico parlante ad Amici di Maria De Filippi fu introdotto a partire dalla seconda edizione, andata in onda nel 2003. Fu la stagione in cui fu introdotta la categoria della danza classica e si diede il via alle sfide, necessarie a permettere il ricambio degli allievi in gara.

Il pubblico parlante consisteva in un gruppo di opinionisti seduti sugli spalti cui andava il compito di commentare le esibizioni degli allievi in gara. Tra gli opinionisti “popolari” più famosi, oltre alla professoressa Rita Speranza, ricordiamo Fabiana Pristerà, Daniela Elia, Alessandro Gelpi e Simone Sitta.

Una volta appresa la notizia, la redazione di Amici di Maria de Filippi, ha espresso tutto il proprio cordiglio per la drammatica perdita. La professoressa infatti, pur non partecipando da tempo al talent era stata con loro per diverse edizioni in passato, lasciando un bellissimo ricordo in tutti coloro che lavoravano ad Amici. Anche Maria de Filippi dalla sua pagina web ha fatto sapere di essere molto addolorata per l'accaduto.

