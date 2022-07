tragedia-nel-mondo-della-musica,-muore-la-famosa-cantante-di-sanremo,-aveva-solo-59-anni

Lutto nel mondo della musica Italiana, si è spenta a soli 59 anni la famosa cantante Irene Fargo, nota per aver partecipato a Sanremo e come attrice e teatrale e di musical. Il vero nome di Irene Fargo era Flavia Pozzaglio, poi per esigenze artistiche, scelse un nome d’arte che la potesse far conoscere al grande pubblico. La cantante è morta nella giornata di ieri, primo luglio, per cause ancora da accertare,

L’annuncio della sua scomparsa è stato dato in un post via Facebook di Giovanna Nocetti, conosciuta come Giovanna. “Ciao Irene, voglio ricordarti così. Ci siamo volute bene sinceramente. Mi mancherai.. Riposa in pace. L’ultima trasmissione televisiva è stata a Tv2000 eravamo felici. Grazie a Magda”. Un ricordo che ha suscitato grande commozione nei fan che ricordano Irene soprattutto per le sue partecipazioni a Sanremo.

Irene Fargo, la sua carriera da Castrocaro a Sanremo

Nata a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, nel 1962, dopo aver fatto parte di un coro polifonico, gli esordi da solista la vedono presentare sul palco del Festival di Castrocaro nel 1987 con il suo nome d’anagrafe la canzone “Fretta di te”. È con il successivo incontro con Enzo Miceli ad assumere il nome d’arte di ‘Irene Fargo’ che comincia a definire il personaggio che permetterà di farla conoscere a livello nazionale. Dopo un ritorno nel 1988 al Festival di Castrocaro e il 45 giri d’esorio Dialoghi/Meccanismi, nel 1990 il disco d’esordio preceduto dal singolo estivo Le Ragazze Al Mare.

Nel 1991 Irene partecipa al Festival di Sanremo e si classifica seconda nella categoria nuove proposte con il brano La donna di Ibsen, il cui testo è ispirato ad un testo teatrale del drammaturgo norvegese Henrik Ibsen intitolato La donna del mare. Il 45 giri, che fa da traino all’album inciso l’anno precedente e opportunamente ristampato con l’aggiunta di un altro inedito, Ti do una canzone, in duetto con Grazia Di Michele, conosce un successo inconsueto per un partecipante alle nuove proposte che non avesse vinto, sfiorando l’ingresso nella Top Ten.

Gli inviti in varie trasmissioni Rai e Fininvest consacrano Irene tra le rivelazioni dell’anno. A fine anno viene pubblicato il singolo Ugo…domani mi sposo, che ha un discreto riscontro commerciale e oggi è una rarità tra i collezionisti, essendo rimasto inedito su album, nella sua versione originale, mentre un remix è presente nel secondo 33 giri. Nel 1992 è ancora a Sanremo tra le nuove proposte, ancora secondo posto, con il brano Come una Turandot. Questa volta l’omaggio è all’opera di Giacomo Puccini.

L’attività di attrice teatrale e di musical

Irene Fargo, a partire dai primi anni duemila, ha intrapreso una carriera anche nel mondo del teatro e, in particolar modo nel mondo dei musical. Ricopre il ruolo da protagonista in produzioni come Il ritratto di Dorian Gray, I promessi sposi, Masaniello per la sapiente regia di Tato Russo. Nel 2012 torna poi in radio con il singolo Acrobati, e il suo ultimo album, Il cuore fa, esce nel 2016, ben sei anni fa.

