tragedia-nella-giuria-di-ballando,-il-ricordo-di-carolyn-smith-commuove-tutti:-“mi-ha-insegnato-tanto”

Carolyn Smith ha condiviso uno scatto in ricordo di Lamberto Sposini che ha trovato l’approvazione del web. Loro due sono stati insieme giudici di Ballando con le Stelle per anni. Sabato prossimo andrà in onda la finale da quest’ultima stagione del talent show di Milly Carlucci e per l’occasione la presidente di giuria ha voluto condividere lo scatto che la vede complice con l’amatissimo giornalista. Lui ha dovuto lasciare il mondo dello spettacolo in seguito a un ictus che lo ha colpito proprio mentre stava per andare in diretta con il Tg e che ha cambiato la sua vita per sempre.

Lamberto Sposini oggi non può muovere metà del suo corpo e non riesce neanche ad esprimersi. Per questo motivo, è stato impossibile per lui continuare nel suo lavoro di giornalista e quindi anche di personaggio del piccolo schermo. Fino al 2011, quando è stato colpito da questo imprevedibile male, è stato un giudice di Ballando con le Stelle. Il suo posto al fianco di Carolyn Smith è stato oggi preso da un’altra famosa giornalista, sicuramente più chiacchierata rispetto a lui per il suo carattere indomito: Selvaggia Lucarelli. Ma la presidente di giuria non dimentica il felice periodo del passato. ( continua dopo la foto)

“Con grande sorpresa ho trovato questa stupenda foto di un uomo che mi ha insegnato tanto nella vita. Lo sguardo dice tutto. Lamberto Sposini TI VOGLIO SEMPRE BENE” recita così la didascalia che accompagna la vecchia foto, in cui una più giovane Carolyn Smith scambia con il giornalista una sguardo intenso di pura complicità. I più amanti dei pettegolezzi, potrebbero vedere nella scelta di questa pubblicazione del giudice di Ballando con le Stelle una provocazione proprio nei confronti della sua nuova compagna di banco, Selvaggia Lucarelli, con cui non va sempre d’accordo.

Proprio in una delle ultime puntate, abbiamo visto le due donne discutere. Carolyn Smith perde raramente la pazienza e cerca di essere sempre molto gentile con tutti, motivo per il quale i telespettatori si sono affezionato molto al suo personaggio nel corso degli anni. Ma Selvaggia Lucarelli e i suoi commenti sono riusciti a farle perdere la pazienza. La presidente di giuria, ha sbottato nei suoi confronti evidentemente infastidita avvisandola di non permettersi di giudicare i suoi pareri sulle performances dei concorrenti, che sono di carattere tecnico e non legate al suo gusto personale.

Carolyn Smith ci tiene spesso a ricordare che lei, rispetto agli altri giudici, siede nella giuria di Ballando con le Stelle in qualità di tecnica, e che il ballo è stato da sempre il suo mestiere. Per questo motivo esige che le sue parole siano insindacabili. Evidentemente, i vari pareri contrari di Selvaggia Lucarelli hanno provocato questo scatto di nervosismo che è sembrato un vero e proprio litigio. La giornalista, però, ha fatto un passo indietro cercando di non arrivare a una discussione. Che la tensione tra i giudici del talent show di Milly Carlucci sia ancora alta, nonostante le apparenze?

