Tragedia nella musica : è morta la famosa artista, aveva solo 39 anni. Fan sotto choc

Star della musica internazionale muore a 39 anni: struggente addio di Justin Timberlake. Justin Timberlake è distrutto dal dolore. Una famosa star internazionale è morta a soli 39 anni: il suo addio ha commosso i fan.



Justin Timberlake nelle scorse ore ha fatto un triste annuncio sul suo profilo Instagram. La popstar americana ha annunciato la scomparsa di una star internazionale della musica. Stiamo parlando di Nicole Hurst, che oltre ad essere stata una sua corista, ha collaborato con numerosi artisti di fama internazionale.

La giovane artista, i motivi della sua scomparsa restano ancora sconosciuti, si è spenta a soltanto 39 anni. Justin, come tutti i fan della giovane artista, è rimasto profondamente scosso dalla notizia e sul suo profilo Instagram ha rivoluto ricordare non solo la grande artista che era Nicole, ma ha voluto augurarle buon viaggio ovunque lei sia in questo momento.

Lutto nella musica, Justin Timberlake distrutto dal dolore: le sue parole per Nicole Hurst

Justin Timberlake ha pubblicato sul suo account Instagram alcune clip e foto che lo ritraggono in compagnia di Nicole Hurst. La giovane artista lo aveva incantato non solo grazie alle sue straordinarie doti artistiche, ma anche per il suo carisma e la sua voglia di volersi sempre mettere in gioco. Senza restare in quella che gli inglesi definirebbero “comfort zone”.

“Il mio cuore è così pesante” ha esordito il cantante sul noto social fotografico, senza provare a nascondere il dolore che sta provando in questi istanti. “Abbiamo perso un’anima bellissima questa settimana” ha poi proseguito, dando il triste annuncio a tutti i suoi fedeli sostenitori e quelli dell’artista recentemente scomparsa.

“Nicole ha illuminato ogni stanza in cui è entrata“ ha poi proseguito profondamente dispiaciuto. “Dentro e fuori dal palco era una fonte costante di gioia e positività“ ha ammesso. “Alcune cose sembrano così ingiuste e non capiremo mai perché accadono” ha poi riflettuto, facendo probabilmente riferimento alla giovane età della sua collega.

“Quello che so è che siamo stati fortunati a ridere con lei, a viaggiare con lei e a sperimentare il suo sorriso contagioso e l’amore per una vita piena di musica“ ha poi proseguito amareggiato. “Nicole, non basta dire che mi mancherai tanto“ ha aggiunto. “Grazie per la tua luce. Farò del mio meglio per portarla con me. Ti voglio bene sorella Mia“ ha poi concluso. “Saremo una famiglia per sempre”.

Justin Timberlake ha ricordato la sua scomparsa di Nicole Hurst. Una giovane artista che ha saputo incantarlo non solo con la sua bella voce, ma anche per la sua voglia di mettersi costantemente in gioco, senza arrendersi mai.

