Tragedia nella tv, L’attore della famosa fiction trovato morto a 18 anni. La chiamata prima di morire è terribile

È recentissima la spiacevole notizia della morte di Tyler Sanders. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita. La chiamata d’emergenza ai medici non è stata utile: era ormai troppo tardi. I fans sono sconvolti, così come l’opinione pubblica. Vedere un ragazzo di 18 anni morire è straziante. La tragedia è ancora avvolta nel mistero e non è chiaro quale sia stata la dinamica.

Il decesso di Tyler Sanders è stato repentino ed improvviso e le circostanze sono ancora abbastanza incerte. Secondo alcune dichiarazioni riportare durante lo show televisivo TMZ, una chiamata aveva avvertito i sanitari del fatto che ci fosse un uomo incapace di respirare. Quando sono arrivati nell’abitazione dell’attore a Los Angeles, non c’era ormai più niente da fare. Peraltro, il giovane Tyler in quel momento si trovava da solo e nessuno ha quindi potuto soccorrerlo in tempo.

Tyler era famoso per molte serie tv a cui ha preso parte. La più famosa è sicuramente Just Add Magic: Mistery City, disponibile in italia anche su Amazon prime. Un’altra sua celebre apparizione riguarda invece Fear The Walking Dead. Sanders era addirittura riuscito a guadagnarsi una candidatura agli Emmy Awards. L’unico in grado di riportare notizie circa quanto accaduto e circa la morte è Pedro Tapia, che si fa portavoce in tv. Il signor Tapia ha chiesto a tutti i fans di rispettare la privacy della famiglia, ancora troppo scossa dal dolore.

Inoltre, il suo portavoce ha ancora affermato che sul corpo di Tyler Sanders non ci sono segni di violenza che possano far pensare ad un brutale omicidio. Ovviamente, bisognerà aspettare i risultati dell’autopsia per saperne di più. Ha poi affermato che Tyler sarà sempre ricordato come un bravissimo ragazzo cresciuto in una famiglia per bene. È infatti convinto del fatto che fosse ormai un grande talento, destinato ad un futuro luminosissimo. Purtroppo però, questo futuro è stato stroncato troppo presto.

La star di serie tv Tyler Sanders era molto attivo sui social, e proprio sotto alcuni suoi post molti fans hanno voluto commentare per dargli l'ultimo saluto. Il suo profilo instagram infatti è ancora aperto. Sarà stata una scelta della famiglia per lasciare che i fans possano sempre ricordarlo in qualche modo. Il suo ultimo post risale al 12 giugno, pochi giorni prima dalla tragica morte. In ogni caso, tutte le sue interpretazioni continueranno ad accompagnare le giornate di moltissime persone.

