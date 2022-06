tragedia-nella-tv,-morti-due-attori-durante-le-riprese-della-famosa-serie-tv.-“stavano-girando-questa-scena”

Sono morti due attori nel corso delle riprese della nuova serie di Netflix, The chosen one. I lavori per la fiction sono iniziati ad aprile e sono stati messi in pausa per il momento. Il racconto è tratto da American Jesus, un fumetto di Millarworld. La trama ruota attorno a un ragazzino di dodici anni che scopre di essere Gesù e dovrà salvare l’intera umanità. Il protagonista è Renan Tenca, che non è stato coinvolto nell’incidente che ha causato la morte di due altri attori, Raymundo Garduno e Juan Francisco Gonzales Aguilar.

Accanto a loro nella serie Netflix anche: Paloma Bernardi, Gutto Szuster Pedro Caetano, Alli Willow, Mariano Mattos Martins, Aury Porto, Kiko Vianello, Francisco Gaspar, Tuna Dwek e Lourinelson Vladimir. La stagione è composta di sei episodi e comincia con tre giovani medici che si recano in un remoto villaggio del Pantanal per vaccinare gli abitantti e salvaguardarli da un nuovo pericolosissimo virus, di nome Zika. Ma qualcosa va storto sin dal loro arrivo. I loro sforzi non vengono apprezzati dagli abitanti del luogo. Soprattutto perché sul posto c’è qualcun altro che ha il potere di curare ogni male.

Ben presto i tre dottori si ritrovano faccia a faccia con il Prescelto e si rendono conto di essere prigionieri di una comunità isolata che fa capo a un leader enigmatico. I suoi poteri derivanti dalla fede metteranno a dura prova la loro mentalità di dottori e il loro legame con la razionalità. Per il momento la serie Netflix è stata messa in pausa a causa di un incidente avvenuto nei pressi del set che ha provocato la morte di due attori.

Tutto è accaduto mentre gli attori erano a bordo di un furgone che si è ribaltato in un’area deserta, dove era stato allestito il cast. Già precedentemente i protagonisti della serie Netflix si erano lamentati dei trasporti e delle condizioni di lavoro non adeguate. Per questo è stata subito avviata una indagine nei confronti della produzione, per accertare che ci sia una loro responsabilità. L’amica di Munfote che ha esperienza nel mondo cinematografico, Liliana Conlisk Gallegos, ha chiesto di aprire le indagini.

“Mi addolora pensare che sia stato costretto a lavorare in condizioni scadenti”. Non solo i due attori sono morti, anche altre sei persone sono rimaste ferite durante l’incidente. Intanto Netflix fa sapere che la tragedia è avvenuta fuori dal set e che i pensieri di tutto lo staff sono rivolti verso le famiglia di Raymundo Garduno Cruz e Juan Francisco Gonzales Aguilar. Intanto, le riprese non potranno progredire finché le indagini non saranno terminate e venga fatta definitivamente luce sull’accaduto. Seguici su Google News per restare sempre aggiornato

L’articolo Tragedia nella tv, Morti due attori durante le riprese della famosa serie tv. “Stavano girando questa scena” proviene da Più Donna – Notizie di Attualità, Gossip, Spettacolo e Tv.