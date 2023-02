Foi o maior volume de chuva registrado na história. Estradas foram interditadas e seis cidades estão em estado de calamidade. Buscas são realizadas para localizar 40 desaparecidos em São Sebastião. Tragédia no litoral de SP: 40 pessoas morreram e quase 2,5 mil tiveram que sair de casa Foi o maior volume de chuva registrado na história. Estradas foram interditadas e seis cidades estão em estado de calamidade. Buscas são realizadas para localizar 40 desaparecidos em São Sebastião. O presidente interrompeu sua folga na Bahia e sobrevoou as áreas afetadas; ao visitar São Sebastião anunciou ajuda;. Maior temporal da história deixou 40 mortos (39 em São Sebastião e um em Ubatuba); nenhuma identidade foi divulgada;. Foi decretado estado de calamidade em 6 cidades e luto oficial de 3 dias. Trechos da Rio-Santos podem não existir mais, disse governador de SP;. Equipes seguem as buscas em São Sebastião; ao menos 40 pessoas estão desaparecidas;. Em todo estado são 1.730 desalojados e 766 desabrigados; há previsão de chuva para esta segunda-feira na região.

Vittorio Rienzo