Tragédia no Litoral de SP: bombeiros da região de Ribeirão Preto são acionados após temporal

Ao todo, 18 profissionais atuarão em área atingida por chuva devastadora. Maior acumulado já registrado no país vitimou 37 pessoas e fez com que outras 2,5 mil tivessem que sair de casa. Bombeiros de Ribeirão Preto, SP, vão para Litoral Norte ajudar vítimas de chuvas

O 9º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Ribeirão Preto (SP), que compreende 93 cidades, informou, por meio de nota nesta segunda-feira (20), que 18 profissionais da área foram acionados para atuar no Litoral Norte paulista, castigado por uma chuva devastadora no domingo (19).

LEIA TAMBÉM

De folga em Bertioga família de São Joaquim da Barra descreve tensão com tragédia após temporal

Chuva que caiu em 24 horas no Litoral Norte foi o maior registro da história do Brasil

Frente fria ‘fez cavalo de pau’ entre São Sebastião e Guarujá, explica meteorologista

O temporal, cujo acumulado foi o maior já registrado na história do Brasil, deixou ao menos 37 mortos – 36 em São Sebastião (SP) e um em Ubatuba (SP). (veja abaixo)

De acordo com o Grupamento, os profissionais convocados trabalham nas regiões de Ribeirão, Araraquara (SP) e São Carlos (SP). Ao todo, sete bombeiros de Ribeirão Preto fazem parte do grupo, explica o tenente Rafael Maia.

“No 9º Grupamento, nós temos uma força-tarefa e fomos acionados pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. O Corpo de Bombeiros está focado na localização de vítimas e de sobreviventes dos alagamentos e deslizamentos, mas também em busca de possíveis óbitos, conta o tenente.

A previsão é que eles passem a noite na Escola Superior de Bombeiros, em Franco da Rocha (SP), e sejam deslocados a partir de terça-feira (21) ao litoral.

Bombeiros da região de Ribeirão Preto (SP) vão atuar em tragédia no Litoral paulista

Ronaldo Gomes

Tragédia

O último boletim divulgado pelo governo de SP nesta segunda-feira aponta para 37 mortes. Equipes da Polícia Civil e da Superintendência da Polícia Técnico Científica trabalham na identificação das vítimas e na elaboração dos trabalhos de Polícia Judiciária.

O registro indica que 2.496 pessoas tiveram que deixar suas casas e outras 40 estão desaparecidas na região.

Segundo o governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ainda não é possível saber o que sobrou da rodovia Rio-Santos. Alguns trechos, segundo ele, podem não existir mais.

Também há interdição parcial nos quilômetros 90 e 91, devido à queda de barreira, e no quilômetro 87, devido a uma erosão.

Uma equipe do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) esteve no local e avalia as obras emergenciais que serão necessárias para recuperação da via.

O governador pediu às pessoas que não viajem neste momento para a região porque ainda há problemas no abastecimento de energia e no sinal de telefonia na região.

Caso o deslocamento seja necessário, os motoristas devem usar como rotas alternativas as rodovias do Sistema Imigrantes/Anchieta (SP-160 e SP-150).

Uma queda de barreira no quilômetro 174 da SP-055, em Juquehy, município de São Sebastião, bloqueia o acesso pela Rodovia dos Tamoios.

Imóveis alagados pelo temporal no fim de semana de carnaval em Bertioga, SP

Divulgação/Rede social

Veja mais notícias do g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

pappa2200