Tragédia no litoral de SP: Caixa libera saque calamidade do FGTS a moradores de São Sebastião, SP

A Caixa Econômica Federal informou que liberou na sexta-feira (3) o ‘saque por calamidade’ do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) aos moradores de São Sebastião (SP), que ficou devastada depois da chuva histórica que atingiu a cidade no final de semana do carnaval.

Trabalhadores do município podem enviar a documentação para liberação dos valores pelo aplicativo FGTS (saiba como fazer abaixo), sem precisar ir até um agência. O prazo para solicitar o saque é o dia 21 de maio.

O valor máximo para retirada é de R$ 6.220. O resgate do valor só ir possível se o trabalhador tiver saldo na conta do FGTS e se não tiver feito nenhum saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses.

O benefício se tornou possível Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional decretar estado de calamidade pública no Litoral Norte de São Paulo um dia depois do temporal que atingiu a região

Até o último balanço divulgado pelo Governo de São Paulo, 65 pessoas morreram na tragédia do litoral, sendo 64 em São Sebastião e uma em Ubatuba.

Como solicitar o saque calamidade do FGTS:

baixar o app FGTS e inserir as informações de cadastro

ir até a opção “Meus saques”

selecionar “Outras situações de saque – Calamidade pública”

acessar a cidade

encaminhar a documentação (veja abaixo)

selecionar a opção para creditar o valor em conta Caixa ou outro banco

enviar a solicitação

O prazo para retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é de cinco dias úteis.

Documentação

Documentos necessários:

foto de documento de identidade

comprovante de residência no nome do trabalhador (emitido até 120 dias antes do decreto de calamidade)

Anternativas:

carteira de Identidade: também são aceitos carteira de habilitação e passaporte

comprovante de residência: também são aceitos conta de luz, água ou outro documento recebido via correio

