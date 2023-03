Tragédia no litoral de SP: cerca de mil desabrigados são levados para hotéis em São Sebastião

Escolas que estavam sendo usadas como abrigos foram liberadas para que aulas sejam retomadas a partir de segunda-feira (6). Hotéis e pousadas vão receber desabrigados por temporal no litoral norte de SP

Cerca de mil desabrigados que perderam suas casas após chuvas devastadoras no Litoral Norte de São Paulo foram levadas para hotéis e pousadas de São Sebastião (SP). Na cidade, 64 pessoas morreram após as fortes chuvas no carnaval.

Segundo o governo estadual, a transferência das famílias foi concluída e neste sábado (4) não há mais pessoas nas escolas que serviam como abrigo. Os moradores começaram a ser levados para hotéis na última quarta-feira (1°).

As famílias foram levadas para hotéis e pousadas de Juquehy, Sahy e Boiçucanga. O Governo de São Paulo fez parcerias com a rede hoteleira para que as pessoas fiquem temporariamente em hotéis e pousadas.

A previsão é que essas famílias fiquem por lá até que as novas moradias e a vila de passagem sejam construídas.

A parceria com os empresários hoteleiros vale inicialmente por 30 dias, mas deve ser reavaliada conforme a necessidade. Segundo o governo estadual, cerca de 120 hotéis e pousadas demonstraram interesse em receber os cerca de mil desalojados ou desabrigados pelas chuvas na cidade.

O terreno onde serão construídas as casas para parte dos moradores já passa por obras

Divulgação/PMSS

Moradias

Em entrevista coletiva na quarta-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), informou que a previsão é que as obras para as moradias definitivas comecem imediatamente e sejam concluídas em cerca de 180 dias.

Até esta quinta foram anunciados seis terrenos em quatro bairros. Os locais ficam nos bairros Topolândia, Maresias, Barequeçaba e uma área na própria Vila Sahy – epicentro da tragédia. Inicialmente, o governo estima que de 400 a 600 casas sejam construídas nessas três áreas.

Volta às aulas

As aulas em São Sebastião vão retornar na segunda-feira (6), já que as escolas não estão mais sendo usadas como abrigos provisórios.

De acordo com a prefeitura da cidade o calendário escolar não foi prejudicado, já que os alunos vão continuar com os 200 anos letivos obrigatórios.

As escolas já passaram por ações de limpeza, manutenção e organização, assim como outras unidades de ensino e creches que sofreram algum estrago pelo temporal.

