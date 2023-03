Tragédia no litoral de SP: mais de 75 casas serão demolidas pela Defesa Civil em São Sebastião

São ao menos 70 imóveis na Vila Sahy e outras nove no Itatinga, na zona central da cidade. A operação de demolição só começou após as buscas por desaparecidos terminarem

Ao menos 79 casas serão demolidas após o temporal que devastou São Sebastião no fim de semana de Carnaval. Segundo a Defesa Civil, o número ainda pode aumentar conforme novas vistorias forem realizadas.

▶️ Balanço do Governo de São Paulo aponta 65 mortes na tragédia do litoral, sendo 64 em São Sebastião e uma em Ubatuba. Ainda há uma pessoas desaparecida no bairro Baleia Verde.

O trabalho de demolição dos imóveis condenados pelo órgão começou na sexta-feira (3). A Operação é feita pela Defesa Civil, pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas e pelo Instituto de Pesquisas Ambientais.

As equipes analisaram os imóveis e constataram quais foram mais atingidas pela chuva e precisam ser destruídas.

Até o momento, a operação condenou 70 casas na Vila Sahy, local mais atingido pela tragédia na costa sul, e outros nove imóveis no Itatinga, região central da cidade.

As casas de outros bairros ainda estão sendo vistoriados pela operação. Veja quais bairros ainda passam por vistoria:

Toque-Toque Pequeno

Toque-Toque Grande

Boiçucanga

Camburi

Juquehy

Paúba

A prefeitura já retirou 1,4 mil caminhões com entulho nas áreas atingidas

O processo de demolição começou apenas após as equipes de busca não registrarem mais nenhum desaparecido nos bairros onde os imóveis serão destruídos. Nesta sexta-feira (3) máquinas já faziam a limpeza de entulho nos bairros.

A operação é considerada complexa e não há previsão de término. Segundo a prefeitura, até aqui, mais de 1.400 caminhões cheios de entulho e detritos já foram retidos dos bairros atingidos.

Novas moradias

Em entrevista coletiva na última quarta-feira (1°), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), informou que a previsão é que as obras para as moradias definitivas comecem imediatamente e sejam concluídas em cerca de 180 dias.

Até a quinta-feira (2), foram anunciados seis terrenos em quatro bairros. Os locais ficam na Topolândia, Maresias, Barequeçaba e uma área na própria Vila Sahy – epicentro da tragédia. Inicialmente, o governo estima que de 400 a 600 casas sejam construídas.

Governo estadual prevê construir casas populares na Topolândia, Maresias e Vila Sahy

