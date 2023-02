Tragédia no litoral de SP: pedagoga de Campinas consegue contato com filha em Maresias após 56 horas

Ruth Mara Moreira mora em Campinas e estava sem falar com a filha Geovanna desde a noite de sábado (18). Mais de 600 mm de chuva foram registrados no litoral Norte; Maresias está com comunicação afetada. Primeira mensagem de Whatsapp trocada entre mãe e filha, em Maresias, após 56 horas de espera por causa do temporal no litoral Norte de SP

Veio após 56 horas de desespero o alívio em voltar a ouvir a voz da filha de 19 anos. A pedagoga de Campinas (SP) Ruth Mara Moreira estava desde a noite de sábado (18) sem notícias de Geovanna, que está em Maresias (SP) e ficou sem sinal telefônico e de internet por causa das fortes chuvas que arrasaram parte do litoral Norte de São Paulo. O primeiro contato foi na manhã desta terça (21).

Sem dormir nas últimas noites, Ruth teve a surpresa de ver no celular a mensagem da filha às 6h24 no Whatsapp. O último contato tinha sido às 22h do sábado com a avó da jovem.

“Bom dia, mãe. Deu um temporal aqui, ficamos sem sinal de celular.”

Geovanna é filha de pedagoga de Campinas, que buscava por informações dela em Maresias após temporal que devastou litoral Norte de SP

As duas trocaram áudios e não demorou muito até ela conseguir fazer uma chamada de vídeo para ver a jovem e ter certeza de como ela está. A filha foi para a cidade de São Sebastião no litoral em dezembro do ano passado para passar férias e aproveitar para trabalhar na alta temporada.

“Um desespero que não desejo pra ninguém. Eu já não sabia mais o que fazer, pra onde apelar, era só entregando na mão de Deus. Toda notícia que alguém conseguia de lá, já me passava, e foi assim que eu fui levando. Ela está bem, graças a Deus. Lá em Maresias está tudo bem, somente a enchente mesmo. Começou a voltar o sinal de internet ontem à noite. Estão todos bem, estão trabalhando normal. A cidade está cheia de turistas”, disse a mãe.

O temporal que atingiu o litoral Norte do estado teve o maior volume em 24 horas da história do Brasil, foram mais de 600 mm na região de São Sebastião (SP). Outras cidades também foram afetadas e estão em estado de calamidade. Estradas e rodovias estão interditadas e ao menos 44 mortes foram confirmadas até esta manhã.

Rodovias do litoral de SP seguem com interdições parciais e totais; veja os pontos de bloqueio

Rodovia Mogi-Bertioga precisou ser interditada após rompimento de tubulação durante chuva

Postagens e pedido de ajuda

Além de postagens com foto da filha em redes sociais, Ruth também acionou a Defesa Civil de Campinas – que busca por famílias de pessoas que estão desaparecidas no litoral – e a imprensa para pedir ajuda. Mensagens enviadas no Whatsapp para a filha desde domingo estavam sem resposta.

“Conversei e ela ainda brincou: ‘fiquei sabendo que estou em todo lugar, que estão procurando’. A gente teve que acionar porque o desespero era muito. […] Ela entrou na minha postagem na rede social e falou que estava bem”.

Mãe de jovem de Campinas, que está em Maresias, fez apelo nas redes sociais por informações da filha após temporal que devastou litoral Norte de SP

Cheia de turistas

Geovanna contou à mãe que a praia de Maresias está cheia de turistas e que o sistema de internet, inclusive para acesso aos bancos, está sendo restabelecido.

“O bairro está intacto, correndo perfeitamente bem. Agora, vão começar no comércio, conseguir trabalhar direito. A maioria das pessoas por PIX e cartão, e não estavam conseguindo fazer as coisas, mas agora está restabelecendo”, disse Ruth.

Giovanna está em Maresias desde o fim de 2022: mãe em Campinas (SP) conseguiu contato após 56 horas

A previsão é que a filha volte para Campinas até o início da próxima semana.

“Não vejo a hora de ver ela na minha frente, abraçar, tô aliviada agora. Estavam preocupados comigo pela questão da saúde. Só passando mesmo por uma situação dessa para sentir”, completou a mãe.

Defesa Civil : 199

A Defesa Civil de Campinas (SP) divulgou nesta segunda (20) que está buscando informações e contatos com moradores da metrópole que possam estar ilhados em cidades do litoral paulista.

“As pessoas de Campinas podem ligar no 199 para buscar informações sobre seus parentes”, informou o órgão.

O Corpo de Bombeiros de Campinas também enviou equipes ao litoral para ajudar nas buscas por desaparecidos.

Destruição na região de Juquehy, em São Sebastião, após a enchente do fim de semana

Vito Califano