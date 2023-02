Tragédia no litoral de SP: Sertãozinho, SP, arrecada doações para vítimas de temporal

Ação por drive-thru acontece das 8h às 17h deste sábado (25) no prédio da Fatec. Ao longo da semana, outros pontos da cidade passam a receber alimentos e roupas. Doações podem ser feitas em seis pontos de arrecadação em Sertãozinho, SP

Freepik

A Prefeitura de Sertãozinho (SP) faz um drive-thru neste sábado (25) para arrecadar alimentos e roupas para ajudar vítimas das enchentes em São Sebastião, no Litoral Norte do Estado de São Paulo.

A ação ocorre das 8h às 17h no prédio da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), na Rua Jordão Borghetti, 480, São João.

LEIA TAMBÉM:

Veja onde fazer doações para as vítimas da chuva na região de Ribeirão e Franca

Transportadora de Ribeirão coloca unidades para arrecadar mantimentos

Prefeitura de Ribeirão arrecada mantimentos para vítimas da chuva

Prefeitura de Barretos arrecada doações para vítimas; veja como ajudar

Depois, as doações continuam sendo feitas na cidade em outros pontos até quinta-feira (2). Na sexta-feira (3), tudo o que for arrecadado vai ser levado ao litoral.

Itens que podem ser doados:

Alimentos não perecíveis

Água mineral

Roupas e calçados limpos e em bom estado de uso

Cestas básicas

Cobertores

Confira os postos de arrecadação:

Fatec Sertãozinho

Quando: até quinta-feira das 8h às 20h30

Onde: Rua Jordão Borghetti, 480, São João

Contato: (16) 3942-5806 ou (16) 3942-8530

Fundo Social de Solidariedade

Quando: até quinta-feira das 7h às 17h

Onde: Avenida Francisco de Assis Alvarenga, 465, Shangri-Lá

Contato: (16) 3947-7374

ACIS

Quando: até quinta-feira das 8h às 18h

Onde: Avenida Afonso Trigo, 1.588, Jardim 5 de Dezembro

Contato: (16) 3947-9007

SESI

Quando: até quarta-feira (1º) das 8h às 20h30 e quinta-feira das 8h às 17h

Onde: Rua José Rodrigues Godinho, 100, Conjunto Habitacional Maurílio Biagi

Contato: (16) 3946-4660

IFSP – Campus Sertãozinho

Quando: até quarta-feira das 8h às 20h30 e quinta-feira das 8h às 17h

Onde: Rua Américo Ambrósio, 269, Jardim Canaã

Contato: (16) 3946-1170

Polícia Militar

Onde: Avenida João Pignata, 922, Jardim São Sebastião ou na Rua Álvaro Antônio Mossin, 291, Jardim Diamante

Máquina trabalha para tirar escombros na Vila Sahy, em São Sebastião (SP)

Giaccomo Voccio/g1

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Ufficio Stampa